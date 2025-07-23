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高雄國中生持喪屍煙彈開車！ 衝撞電箱釀上百戶大停電

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光／高雄即時報導

高雄市鳥松區及鳳山區今天凌晨4時許突然發生停電，造成上百戶無電可用，但台電到場卻發現是因電箱被自小客車撞爛才會造成，更離譜的是警方到場後更發現肇事的是一名年僅15歲的國中生，車上還有2名未成年少年，車內更搜出喪屍煙彈、K他命等毒品，全案依少年事件處理法、刑法公共危險及毒品防制條例移送法辦。

台電表示、事故發生在今天清晨4時43分，因自小客車撞台電設備導致鳥松區及鳳山區部分停電，受影響區域包含鳥松區本館路、球場路，高雄市鳳山區青年路二段、濱山街等一帶共455戶停電。

台電鳳山區處接獲通報後，立即派員前往現場查修，經加派人力進行搶修，緊急搶先於凌晨5時55分完成全部復電，但現場被撞爛的電箱由於車輛卡在上頭，經一上午出動吊車才移除，台電預計下午進場搶修，後續將向肇事駕駛求償。

警方查出，15歲的國中生駕駛黑色轎車，載20歲的蔡姓男子和另名13歲的國中生，行經高雄市鳥松區建工路與球場路闖紅燈，遇高雄市警仁武警分局員警示意停車，但是開車的國中生卻拒檢加速逃竄，追逐7分鐘5.5公里，到鳥松區澄清路時，轎車失控撞上路旁的台電電箱，轎車車頭損毀才停車。

警方發現是國中生駕駛轎車，右前座的少年也是放暑假的國中生，還在車內查獲二級毒品依托咪酯煙彈、三級毒品K他命和毒品咖啡包等違禁品，立即逮捕3人。

駕車的國中生原本稱轎車是家人的，但警方查出車主不是他父母，對開車的國中生，依道路交通管理處罰條例，開出無照駕駛、危險駕駛、拒檢逃逸、未依號誌行駛、闖紅燈等罰單，合計最高可處罰12萬6000元罰鍰，併罰車輛所有人。

高雄國中生放暑假竟開車上路狂飆，撞爛電箱釀大停電，還在車內被搜出毒品。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄國中生放暑假竟開車上路狂飆，撞爛電箱釀大停電，還在車內被搜出毒品。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄國中生放暑假竟開車上路狂飆，撞爛電箱釀大停電，還在車內被搜出毒品。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄國中生放暑假竟開車上路狂飆，撞爛電箱釀大停電，還在車內被搜出毒品。記者巫鴻瑋／翻攝

毒品 台電 國中生

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