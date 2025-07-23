我家門前有小河…天文大潮來襲 屏東東港連續兩天積淹水

年度天文大潮從今22日到27日連續6天，屏東東港東津里繼昨日積淹水後，今日再度遭水襲，而且淹得比昨天還高，讓東津里長葉而項自嘲「我家門前有小河」。縣府及鎮公所的移動式抽水機也進駐，但仍抵擋不了天文大潮威力。

根據中央氣象署潮汐預報，今日東港地區滿潮時間為上午6時3分，相對當地平均海平面高出101公分，最高及最低潮差達134公分。

葉而項表示，今天大約從清晨4點多水開始倒灌，5點起床時就已淹沒了大部分馬路，淹最高時超過腳踝，比昨天還要高6公分，直到7點多才退水。里內包括嘉新路、大成路、沿海五路等地都出現積淹水情形，雖然抽水機早就開啟，但因潮位實在太高，依舊擋不住水入侵。

葉而項說，因天文大潮很難不淹，但建議縣府及公所的抽水機，最好在要退潮時才抽，因開始漲潮時再怎麼抽都沒有用，水反而會倒灌到其他地方，讓原本沒淹不高的地方反而淹得更嚴重。