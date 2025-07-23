天文大潮引海水倒灌 南市七股鹽埕里急築第二道防線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
受丹娜絲颱風影響，七股鹽埕區部分鹽田土堤損壞與高程不足，導致道路積水，台南市水利局緊急利用鄰近鹽田土堤加高填築第二道防線。圖／台南市水利局提供
受丹娜絲颱風影響，七股鹽埕區部分鹽田土堤損壞與高程不足，導致道路積水，台南市水利局緊急利用鄰近鹽田土堤加高填築第二道防線。圖／台南市水利局提供

昨（22）日 上午適逢年度天文大潮，導致台南市七股區鹽埕里市道176線起點處出現積水情形，台南市政府水利局動員人力與機具，緊急利用鄰近鹽田土堤加高填築第二道防線，有效將積水限制於鹽田區域內，維持道路通行順暢，並降低周邊社區水患風險。

水利局表示，早前受丹娜絲颱風影響，造成部分鹽田土堤損壞與高程不足，加上市道176線地勢原本低窪，昨晨天文大潮導致大寮排水水位上升，致使低窪路段回堵積水。市府提醒民眾行經該路段應減速慢行，注意行車安全。

為緩解此次積淹情形，水利局已啟動緊急搶修搶險作業，並預計於2周內完成既有鹽田道路加高工程，暫時形成具備路堤功能的第二道防線，有效控制積水範圍。後續也將同步推動災後復建工程，強化地區防洪設施，提升沿海聚落面對極端氣候的韌性與安全。

受丹娜絲颱風影響，七股鹽埕區部分鹽田土堤損壞與高程不足，導致道路積水，台南市水利局緊急利用鄰近鹽田土堤加高填築第二道防線。圖／台南市水利局提供
受丹娜絲颱風影響，七股鹽埕區部分鹽田土堤損壞與高程不足，導致道路積水，台南市水利局緊急利用鄰近鹽田土堤加高填築第二道防線。圖／台南市水利局提供
受丹娜絲颱風影響，七股鹽埕區部分鹽田土堤損壞與高程不足，導致道路積水，台南市水利局緊急利用鄰近鹽田土堤加高填築第二道防線。圖／台南市水利局提供
受丹娜絲颱風影響，七股鹽埕區部分鹽田土堤損壞與高程不足，導致道路積水，台南市水利局緊急利用鄰近鹽田土堤加高填築第二道防線。圖／台南市水利局提供

台南 水利局 丹娜絲颱風

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