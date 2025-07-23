天文大潮引海水倒灌 南市七股鹽埕里急築第二道防線

昨（22）日 上午適逢年度天文大潮，導致台南市七股區鹽埕里市道176線起點處出現積水情形，台南市政府水利局動員人力與機具，緊急利用鄰近鹽田土堤加高填築第二道防線，有效將積水限制於鹽田區域內，維持道路通行順暢，並降低周邊社區水患風險。

水利局表示，早前受丹娜絲颱風影響，造成部分鹽田土堤損壞與高程不足，加上市道176線地勢原本低窪，昨晨天文大潮導致大寮排水水位上升，致使低窪路段回堵積水。市府提醒民眾行經該路段應減速慢行，注意行車安全。