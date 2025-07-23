印度進口田菁漲價 農會籲申請翻耕

高屏區農民長年自印度進口田菁作綠肥，惟今年受印巴局勢及印度產量下降影響，30公斤裝每包漲到1500至2000元，價格翻倍還缺貨。屏東農業處建議農友改種其他綠肥作物；高雄美濃農會則鼓勵農民申請翻耕，以降低成本並確保補助資格。

田菁具備快速生長、存活率高、抑制雜草等優點，一直是南部農民休耕期首選提升地力的綠肥作物，高雄美濃區、大寮區、屏東市及屏東縣萬丹、新園、崁頂等鄉鎮多種田菁增加地力，屏東縣二期作申報綠肥面積今年達1630公頃。

農友說，太陽麻、紫雲英也都能當綠肥，但田菁便宜，大家慣用。今年受戰爭與航運中斷影響，田菁種子進口量大減，價格從每台斤18至19元飆漲至31至32元。屏東陳姓農民說，雖然已買到田菁種子但成本大增，「盼政府正視田菁缺口問題」。

萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，目前農會田菁種子已售罄，想買都買不到。且不少農民在丹娜絲颱風來襲前就播種，但豪雨導致種子流失影響出苗。農民更焦慮的是，已向農糧署申報綠肥補助，此時若缺種無法改為翻耕，將可能無法領取補助，甚至影響未來申報資格；美濃區農會總幹事鍾清輝建議，尚未播種或無法取得田菁種子的農民可改採「翻耕」。雖然翻耕補助金額，每分地僅4400元，低於綠肥補助金5500元，但翻耕卻是成本較低的替代選擇。更提醒，農友需在8月1日前向公所完成變更申報，若未種植也未申報，被查核恐喪失補助並影響兩期申報資格。