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高雄蚵仔寮魚貨直銷中心 2樓淪蚊子館

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
梓官漁會承租魚貨直銷中心後，1樓提供魚販進駐，2樓原本規畫作代客料理區，但閒置至今。記者宋原彰／攝影
梓官漁會承租魚貨直銷中心後，1樓提供魚販進駐，2樓原本規畫作代客料理區，但閒置至今。記者宋原彰／攝影

蚵仔寮漁港是北高雄人氣觀光漁港，10年前斥資7500萬元打造的魚貨直銷中心，吸引不少遊客競搶「現撈仔」，周末更湧入大批人潮大啖海鮮，但中心二樓迄今未曾開放，淪為堆放雜物的蚊子館，民代認為很可惜，建議建置用餐區，積極活化。

蚵仔寮漁港魚貨直銷中心未能善用遭致批評，高市海洋局表示，日前會勘後決議將2樓規畫為食魚教育環境，初步打算以循環水養殖系統示範模組導入食魚教育，讓民眾了解養殖環境永續等議題，後續偕梓官漁會共同輔導活化這處場域。

蚵仔寮漁港過去為養蚵、捕魚為生的小漁村，之後轉型觀光漁港和魚市場，以新鮮現撈的漁獲聞名全台，多次獲選台灣10大魅力漁港。也是亞洲第2座獲得HACCP食品安全管制系統認證的漁會加工廠與魚市場。

市府2014年斥資7500萬元打造「蚵仔寮漁港魚貨直銷中心」，由梓官漁會承租使用，每天下午1樓吸引大批遊客搶購「現撈仔」並請業者代客料理大快朵頤，人聲鼎沸，但議員方信淵發現，中心2樓啟用至今都未開放。議員黃秋媖也說，蚵仔寮漁港假日人潮眾多，1樓戶外用餐區早已不夠，2樓卻只堆放雜物，相當可惜。

梓官漁會表示，當初原本規畫將2樓作為代客料理區，但發現2樓無法吸引人流，因此閒置。民代建議，直銷中心2樓可打造為另一處用餐空間，並規畫親子共同參與的導覽行程或課程，讓來漁港的民眾有更豐富的體驗，更添觀光亮點。

親子 觀光 高雄市

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