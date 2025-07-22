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高雄某百貨壽司遭控食安疑慮 衛生局出手稽查了
高雄某知名百貨遭投訴疑出現食安疑慮，網友在社群平台發文，食用賣場販賣壽司後，出現上吐下瀉症狀，懷疑與食物品質有關。衛生局今派員稽查，抽驗現場壽司產品送檢，將依檢驗結果釐清關聯。
有網友在Threads發文，表示在百貨公司吃完壽司後，身體不適，上吐下瀉。對此，高雄市政府衛生局接獲通報後，今派員前往該料理店稽查，業者向稽查人員表示，並未接獲消費者反映食用壽司後有身體不適情事，現場抽驗壽司產品。另查業者有委託合格廠商定期清消。
稽查人員依食品良好衛生規範準則現場查察，發現作業場所存在兩項明確缺失，包括清潔用品未設專區存放，恐導致交叉污染，以及未提供食品從業人員的健康檢查紀錄。
衛生局已責令業者限期改善，若未如期完成，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條，處以6萬元至2億元罰鍰。
目前該料理櫃位仍正常營運。衛生局提醒，若民眾近期曾食用相關產品並出現腸胃不適，應盡速就醫，並向衛生單位通報，配合疫調與食品檢驗，將持續加強稽查並強化業者衛生管理，確保食品安全與消費者健康。
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