快訊

重新加入僅兩年！美國宣布再次退出聯合國教科文組織 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄某百貨壽司遭控食安疑慮 衛生局出手稽查了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄某知名百貨遭投訴疑出現食安疑慮。圖／衛生局提供
高雄某知名百貨遭投訴疑出現食安疑慮。圖／衛生局提供

高雄某知名百貨遭投訴疑出現食安疑慮，網友在社群平台發文，食用賣場販賣壽司後，出現上吐下瀉症狀，懷疑與食物品質有關。衛生局今派員稽查，抽驗現場壽司產品送檢，將依檢驗結果釐清關聯。

有網友在Threads發文，表示在百貨公司吃完壽司後，身體不適，上吐下瀉。對此，高雄市政府衛生局接獲通報後，今派員前往該料理店稽查，業者向稽查人員表示，並未接獲消費者反映食用壽司後有身體不適情事，現場抽驗壽司產品。另查業者有委託合格廠商定期清消。

稽查人員依食品良好衛生規範準則現場查察，發現作業場所存在兩項明確缺失，包括清潔用品未設專區存放，恐導致交叉污染，以及未提供食品從業人員的健康檢查紀錄。

衛生局已責令業者限期改善，若未如期完成，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條，處以6萬元至2億元罰鍰。

目前該料理櫃位仍正常營運。衛生局提醒，若民眾近期曾食用相關產品並出現腸胃不適，應盡速就醫，並向衛生單位通報，配合疫調與食品檢驗，將持續加強稽查並強化業者衛生管理，確保食品安全與消費者健康。

高雄某知名百貨遭投訴疑出現食安疑慮。圖／衛生局提供
高雄某知名百貨遭投訴疑出現食安疑慮。圖／衛生局提供

壽司 衛生局

延伸閱讀

陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

影／負時數、苛扣加班費 高雄僾彼診所遭控壓榨護理師

涮乃葉「不限時吃到飽」加碼到8月底！全台門市「狂涮5小時」爽吃 最強「新鮮壽司+現烤鬆餅」任你嗑

豐原一家五口命案關鍵人購物女團主 今再遭控涉詐2000萬

相關新聞

高雄某百貨壽司遭控食安疑慮 衛生局出手稽查了

高雄某知名百貨遭投訴疑出現食安疑慮，網友在社群平台發文，食用賣場販賣壽司後，出現上吐下瀉症狀，懷疑與食物品質有關。衛生局...

金門推燈光工作坊 點亮莒光樓讓文化資產愈夜愈美麗

為提升歷史建築夜間展示效能與公共美學認知，文化部指導、台南生活美學館主辦、金門縣政府協辦的「建築發光的秘密金門莒光樓燈光...

妙妙屋進駐後浦十六藝文特區 金門首間庇護工場走進觀光鬧區

由財團法人晨光社會福利基金會設立的「妙妙屋庇護工場」金城店，今天正式進駐後浦十六藝文特區，成為該區首家結合公益與庇護職場...

高雄蚵仔寮漁港人氣飆高 「二樓卻閒置多年」地方盼活化

梓官區蚵仔寮漁港是北高雄人氣觀光漁港，每逢周末有大批民眾在代客料理的戶外用餐區大啖海鮮，10年前斥資7500萬元打造「蚵...

陳金德指示強化金門大橋運維管理 水頭港旅客中心拚10月完工

賴政府擘劃「均衡台灣」願景，行政院政務委員兼工程會主委陳金德22日赴金門視察金門大橋，該工程由金門縣政府委請交通部代辦，...

天文大潮東港一度出現逾15公分積淹水 屏東縣府啟動應變

天文大潮從今22日到27日連續6天，加上適逢低壓帶影響，天氣持續不穩，今清晨4時東港鎮東津里長葉而項巡視村莊，發現海水倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。