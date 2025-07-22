金門推燈光工作坊 點亮莒光樓讓文化資產愈夜愈美麗

為提升歷史建築夜間展示效能與公共美學認知，文化部指導、台南生活美學館主辦、金門縣政府協辦的「建築發光的秘密金門莒光樓燈光設計工作坊」昨天在莒光樓舉行，吸引40名對燈光設計有興趣的學員共同參與，活動邀請國內燈光設計領域重量級專家何仲昌擔任主講，深入探討燈光在歷史建築中的美學與實務應用。

據了解，何仲昌曾參與「翠玉白菜」東京展、2011台北世界設計大展及威尼斯雙年展台灣館等重大策展與燈光規劃工作，累積豐富經驗，並具藝術創新視野，此次課程分為日間理論與夜間實作兩階段，日間課程聚焦燈光設計基礎、色溫與投射技巧及國內外文化資產案例解析，並針對莒光樓現行燈光配置進行講解。

夜間課程則以實地觀察為主，學員分組實測莒光樓建築外觀與光影環境，針對燈具位置、亮度、色彩、遮光等面向進行分析與優化模擬，激發具體可行的改善建議，展現創意與專業兼備的學習成果。

金門縣觀光處長許績鑫表示，這場由中央與地方攜手合作的燈光工作坊，不僅強化地方文化資產的美學詮釋，也將學員觀察成果作為未來夜間觀光規劃的實質參考。國立台南生活美學館長黃瓊瑩長期投入文化美學推廣，此次攜手金門共同為歷史建築注入新光，更期待藉由這場工作坊推動光環境品質升級。