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妙妙屋進駐後浦十六藝文特區 金門首間庇護工場走進觀光鬧區

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「妙妙屋庇護工場」金城店今天進駐後浦十六藝文特區，縣府社會處長黃雅芬（右一）、金城鎮長李誠智（右二）與晨光基金會創辦人施美珠（左二）貼上祝福的樹葉，象徵開枝散葉。記者蔡家蓁／攝影
「妙妙屋庇護工場」金城店今天進駐後浦十六藝文特區，縣府社會處長黃雅芬（右一）、金城鎮長李誠智（右二）與晨光基金會創辦人施美珠（左二）貼上祝福的樹葉，象徵開枝散葉。記者蔡家蓁／攝影

由財團法人晨光社會福利基金會設立的「妙妙屋庇護工場」金城店，今天正式進駐後浦十六藝文特區，成為該區首家結合公益與庇護職場功能的實體店鋪；此次設點不僅是場域的拓展，更象徵庇護員從封閉工場走向社會、與大眾互動的重要轉型。

妙妙屋庇護工場自107年起由晨光基金會承辦，工場設置在金湖鎮福田家園內，長年協助有就業意願、但尚未具備競爭力的身心障礙者進行多元訓練與工作，然因地處偏遠，能見度不足，始終難以打開知名度；此次首度落腳金城鬧區，不僅是場域拓展，更是庇護模式「走進社會」的具體實踐。

今天下午的開幕現場氣氛溫馨，縣府社會處長黃雅芬、金城鎮長李誠智與晨光基金會創辦人施美珠均到場力挺。黃雅芬在致詞時感謝施美珠創辦人與其團隊，長期在金門為身障者服務，近年來也投入福田家園與長照業務，嘉惠不少弱勢族群，他特別代表陳縣長，對晨光基金會表達感謝之意。

李誠智則表示，妙妙屋是後浦十六藝文特區首個進駐的公益團體，透過與在地文創、觀光資源結合，不僅展現地方亮點，也讓庇護員透過參與，提升自信與能力。他強調，公所對社福團體將持續提供最大支持。

妙妙屋庇護工場主任盧駿傑表示，金城店每日提供手作貝果為主打，並結合金門在地元素，如風獅爺、金門大橋、水獺等，推出多款庇護員親手包裝的文創產品、果乾與燕麥棒。每一份商品，背後都是庇護員努力學習、勇敢跨出舒適圈的成果。

晨光基金會表示，過去庇護工場多以封閉式空間運作，庇護員與社會接觸機會有限；此次進駐後浦十六藝文特區，不僅讓產品能被更多人看見外，更重要的是讓庇護員參與社會、建立自信，真正實現「從支持走向自立」的目標。

妙妙屋庇護工場金城店是金門首次將庇護事業導入觀光熱區，讓身心障礙者有更多與社會互動的機會；妙妙屋也持續招募認同理念的企業與民眾加入支持行列，透過採購餐盒、產品訂購等方式，讓這間庇護小店得以永續經營，該店的營業時間為每周二至周六的 15點至21點。

「妙妙屋庇護工場」金城店今天進駐後浦十六藝文特區，縣府社會處長黃雅芬（左三）、金城鎮長李誠智（左二）與晨光基金會創辦人施美珠（右二）一起強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
「妙妙屋庇護工場」金城店今天進駐後浦十六藝文特區，縣府社會處長黃雅芬（左三）、金城鎮長李誠智（左二）與晨光基金會創辦人施美珠（右二）一起強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
由財團法人晨光社會福利基金會設立的「妙妙屋庇護工場」金城店，今天正式進駐後浦十六藝文特區，與會貴賓剪綵。記者蔡家蓁／攝影
由財團法人晨光社會福利基金會設立的「妙妙屋庇護工場」金城店，今天正式進駐後浦十六藝文特區，與會貴賓剪綵。記者蔡家蓁／攝影
妙妙屋庇護工場主任盧駿傑（左）說明 ， 妙妙屋庇護工場金城店是金門首次將庇護事業導入觀光熱區，讓身心障礙者有更多與社會互動的機會。記者蔡家蓁／攝影
妙妙屋庇護工場主任盧駿傑（左）說明 ， 妙妙屋庇護工場金城店是金門首次將庇護事業導入觀光熱區，讓身心障礙者有更多與社會互動的機會。記者蔡家蓁／攝影
縣府社會處長黃雅芬在致詞時代表陳縣長，對晨光基金會表達感謝之意，感謝施美珠創辦人與其團隊，長期在金門為身障者服務，近年來也投入福田家園與長照業務，嘉惠不少弱勢族群。記者蔡家蓁／攝影
縣府社會處長黃雅芬在致詞時代表陳縣長，對晨光基金會表達感謝之意，感謝施美珠創辦人與其團隊，長期在金門為身障者服務，近年來也投入福田家園與長照業務，嘉惠不少弱勢族群。記者蔡家蓁／攝影

庇護工場 金門大橋 藝文特區

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