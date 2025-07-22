高雄蚵仔寮漁港人氣飆高 「二樓卻閒置多年」地方盼活化

梓官區蚵仔寮漁港是北高雄人氣觀光漁港，每逢周末有大批民眾在代客料理的戶外用餐區大啖海鮮，10年前斥資7500萬元打造「蚵仔寮漁港魚貨直銷中心」提供現場拍賣漁獲，不少遊客到此競搶「現撈仔」，但中心二樓卻始終未開放、閒置至今，淪為蚊子館，民代建議活化，擴增用餐區，滿足當地過剩人潮並引進部分攤商進駐。

高雄梓官區蚵仔寮漁港從過去養蚵、捕魚為生的小漁村，轉型為觀光漁港和魚市場，現已建立完善拍賣制度，吸引鄰近漁船前來交易，以新鮮現撈漁獲聞名全台，曾多次獲選台灣十大魅力漁港，也是亞洲繼日本東京築地魚市場後，第2座獲得HACCP食品安全管制系統認證的漁會加工廠與魚市場，是台灣首家通過此標準的漁港。

2014年高市府斥資7500萬元，打造「蚵仔寮漁港魚貨直銷中心」，漁船每日下午返港後，大批遊客就會進入中心購得「現撈仔」，同時見證魚獲拍賣過程並請攤販代客料理，目前魚貨直銷中心由梓官漁會承租使用。市議員方信淵表示，中心啟用至今，二樓皆封閉未開放，鑒於蚵仔寮漁港遊客日益增加，二樓空間應活化、開放使用。

梓官漁會承租魚貨直銷中心後，一樓提供魚販進駐，二樓共212平方公尺原本規劃作代客料理區，但後來經觀察，人潮不易到二樓、吸引人流，為此閒置多年，然而近年蚵仔寮漁港每年超過5百萬人次到訪，地方均希望二樓空間能開放民眾使用。

市議員黃秋媖表示，蚵仔寮漁港假日時人潮眾多，攤販位在一樓的戶外用餐區已不足夠，而魚貨直銷中心二樓至今卻只堆放雜物，相當可惜，建議將魚貨直銷中心二樓打造另一處用餐空間，並協助部分攤商進駐，也能增加親子共同參與的導覽、課程，讓到訪蚵仔寮漁港的人能有更豐富的體驗，打造觀光新亮點。