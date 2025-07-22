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陳金德指示強化金門大橋運維管理 水頭港旅客中心拚10月完工

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
水頭港大型旅客服務中心預計今年10月底完工。圖／工程會提供
水頭港大型旅客服務中心預計今年10月底完工。圖／工程會提供

賴政府擘劃「均衡台灣」願景，行政院政務委員兼工程會主委陳金德22日赴金門視察金門大橋，該工程由金門縣政府委請交通部代辦，已於2022年10月通車，由於金門大橋設計使用年限為100年，屬「百年建設」，須強化管理，他請雙方儘速完成維護權責移交，守護橋梁韌性。

此外，陳金德也赴水頭港大型旅客服務中心視察。工程會說，該工程進度已達94.29%，預計今年10月底完工，完工後每年可服務350萬名旅客，並支援「向海致敬」與「郵輪直靠」等政策，未來將可容納國際萬噸級郵輪靠泊，進一步實現金門作為國際級客運與觀光港的發展願景。

除上述兩項重大工程，陳金德提及，金門後續尚有料羅港區、九宮港區等港埠計畫正在推動中，請交通部持續督促金門縣政府依進度推展。如有跨部會協調事項，將提報工程會召開的「公共建設督導會報」協處，協助地方加速推進。

此次視察行程由陳金德與交通部次長林國顯共同率隊，並有國民黨立委陳玉珍服務處主任、金門縣副縣長李文良陪同，相關機關包含交通部、航港局、高公局與金門縣政府均派員出席，展現中央地方對金門發展的高度重視與協力決心。

此次視察行程由陳金德與交通部次長林國顯共同率隊。圖／工程會提供
此次視察行程由陳金德與交通部次長林國顯共同率隊。圖／工程會提供

交通部 陳金德 金門大橋

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