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天文大潮東港一度出現逾15公分積淹水 屏東縣府啟動應變

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
天文大潮來襲，今清晨4時東港鎮東津里長葉而項巡視村莊，發現海水倒灌進入里內道路，現場連夜架設抽水設施，加速水退時間。圖／取自東津里長臉書
天文大潮來襲，今清晨4時東港鎮東津里長葉而項巡視村莊，發現海水倒灌進入里內道路，現場連夜架設抽水設施，加速水退時間。圖／取自東津里長臉書

天文大潮從今22日到27日連續6天，加上適逢低壓帶影響，天氣持續不穩，今清晨4時東港鎮東津里長葉而項巡視村莊，發現海水倒灌進入里內道路，水利處提早部署連夜架設抽水設施，加速水退的時間。屏東縣府水利處提醒，23日、24日的潮位預估最高，縣府啟動應變機制。

屏東縣長周春米擔心天文大潮恐造成沿海低窪地區海水倒灌與積淹水，指示縣府團隊啟動應變機制，在東港鎮、新園鄉等易淹區域提前布設移動抽水設施，今也到新園鄉了解「C幹線抽水站新建工程」進度與設備運作狀況，要求工程如期如質進行，在今年9月底完工。

面對大潮威脅，縣府水利處緊急調度移動式抽水機，配合東港鎮公所，21日漏夜完成抽水機設置作業，針對東港地勢低窪、大成路等重點區域布防，加強抽排作業，即時因應突發積水情況。

水利處表示，22日清晨受大潮漲退潮影響，東港地區一度出現逾15公分積淹水，以大成路段情況較為明顯，水利處部署的移動式抽水機發揮功能，配合退潮迅速排除積水，白天即恢復通行。

東津里長葉而項今清晨4點巡視里內，他說，一早抽水站工作人員快速趕到開啟抽水機，非風災時段也忙成這樣辛苦了，大致上海水灌進里內道路，未來幾天潮位更高，提醒大家要注意慢行。

周春米今也到新園鄉了解「C幹線抽水站新建工程」進度與設備運作狀況。新園鄉鹽埔地區長年受強降雨與海水倒灌影響，經常逢雨積水，在行政院前院長蘇貞昌任內大力支持下，縣府向中央爭取逾5.3億元，推動新園鄉（鹽埔漁港）B、C幹線雨水下水道抽水站新建工程。

周春米表示，工程機組已具抽排功能，請水利處持續監控天候變化，若遇颱風或大雨來襲，請適時啟動抽水機組，全力降低災害風險。

水利處表示，新園「B、C幹線抽水站」工程是改善新園鄉沿海地區長期易淹問題的重要設施，該地區因地勢低窪，過往排水仰賴重力流入東港溪，一旦遇到溪水潮位上升，排水系統即失效，造成內水無法排出，新建抽水站能在大潮期間關閉水閘門，強制抽排匯集於幹線內積水，提升區域排水效能。

水利處提醒，未來幾天仍處於大潮，會持續備妥抽水設備，與各鄉鎮公所合作，加強巡檢與應變整備。

屏縣府防範天文大潮積淹水，22日白天排水積具運作。記者劉星君／翻攝
屏縣府防範天文大潮積淹水，22日白天排水積具運作。記者劉星君／翻攝
天文大潮來襲，今清晨4時東港鎮東津里長葉而項巡視村莊，發現海水倒灌進入里內道路，現場連夜架設抽水設施，加速水退時間。圖／取自東津里長臉書
天文大潮來襲，今清晨4時東港鎮東津里長葉而項巡視村莊，發現海水倒灌進入里內道路，現場連夜架設抽水設施，加速水退時間。圖／取自東津里長臉書
天文大潮來襲，今清晨4時東港鎮東津里長葉而項巡視村莊，發現海水倒灌進入里內道路，現場連夜架設抽水設施，加速水退時間。圖／取自東津里長臉書
天文大潮來襲，今清晨4時東港鎮東津里長葉而項巡視村莊，發現海水倒灌進入里內道路，現場連夜架設抽水設施，加速水退時間。圖／取自東津里長臉書
屏縣府防範天文大潮積淹水，縣府在21日夜晚安置抽水機具。記者劉星君／翻攝
屏縣府防範天文大潮積淹水，縣府在21日夜晚安置抽水機具。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米今天也到新園鄉鹽埔漁港了解「C幹線抽水站新建工程」進度與設備運作狀況。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米今天也到新園鄉鹽埔漁港了解「C幹線抽水站新建工程」進度與設備運作狀況。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米（右一）今天也到新園鄉鹽埔漁港了解「C幹線抽水站新建工程」進度與設備運作狀況。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米（右一）今天也到新園鄉鹽埔漁港了解「C幹線抽水站新建工程」進度與設備運作狀況。記者劉星君／翻攝

東港 周春米

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