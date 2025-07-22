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高雄加強防治登革熱 查獲病媒蚊孑孓將開罰

中央社／ 高雄22日電

近期高雄雨勢頻繁，市長陳其邁今天指示應協助加強清潔防治病媒蚊環保局表示，若民眾居家範圍內被查獲有登革熱病媒蚊孑孓孳生，將依廢清法裁處1200元至6000元罰款。

近期雨勢頻繁，恐造成病媒蚊大量孳生，登革熱防疫已進入關鍵時期。陳其邁今天在市政會議中表示，過往多起登革熱疫情擴散與市場環境密切相關，市場多處屋簷與屋頂常為蚊蟲孳生熱點，市府團隊應協助市場加強清潔及巡查；另空屋、空地管理不易，可能成為防疫破口，也要求各區應針對社區內空屋、空地進行主動式稽查與管理，降低病媒蚊密度，守護市民健康安全。

環保局說明，根據歷年數據顯示，豪大雨發生後約2週至3週內，病媒蚊密度將快速攀升，為此針對公園、市場及周邊區域專案巡檢，進行巡檢與清除積水容器作業，查獲陽性容器與陽性水溝已先行投藥防治，並通知權管單位加強巡查。

此外，最常見也是民眾最容易忽略的陽性容器，如桶、缸、盆、甕類，占全部積水容器約62%，為最主要孳生源，提醒市民務必加強巡查及適當清理。

環保局呼籲，今年孳生源巡檢或側溝清疏消毒量能雖均較往年提升，但市容維護仍須民眾與社區共同參與，清除孳生源才是防治登革熱最有效防疫方式。

另因應開學，環保局將於下月針對全市學校展開專案稽查，各級學校也將啟動孳生源清除及各種防疫措施；另依據廢棄物清理法，若民眾居家範圍內被查獲有病媒蚊孑孓孳生，將依廢清法裁處新台幣1200元至6000元罰款。

病媒蚊 環保局 登革熱

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