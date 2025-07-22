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申請要快！ 屏東縣長者假牙裝置補助仍有經費

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局針對年滿65歲以上長輩口腔健康補助裝置假牙，最高補助全口活動式假牙3萬元及上顎或下顎活動式假牙1萬5千元，截至7月16日受益人數631人，仍還有經費，符合條件民眾踴躍申請。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣政府衛生局針對年滿65歲以上長輩口腔健康補助裝置假牙，最高補助全口活動式假牙3萬元及上顎或下顎活動式假牙1萬5千元，截至7月16日受益人數631人，仍還有經費，符合條件民眾踴躍申請。圖／屏東縣衛生局提供

屏東縣政府衛生局針對年滿65歲以上長輩口腔健康補助裝置假牙，最高補助全口活動式假牙3萬元及上顎或下顎活動式假牙1萬5千元，截至7月16日受益人數631人，目前還有經費，衛生局提醒，符合條件民眾盡早申請。

屏東縣衛生局指出，今年2025年編列長者假牙補助經費3千萬元（含業務費），截至7月16日經費仍有1640萬元。

屏東縣衛生局長張秀君說，長輩裝置假牙後間接可改善老人健康狀況及外觀，提高自信心與尊嚴，促使老人更樂於外出參與社區活動，當個老當益壯「幸福老人」。

張秀君提醒，符合資格長輩盡早在今年11月30日前攜帶「身分證、印章」至戶政事務所開立屏東縣設籍連續滿三年證明書，再至縣內特約牙科醫療院所接受牙醫師評估，若接獲衛生局函知審核通過，申請人即可持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置。

屏東縣縣內特約牙醫診所可到屏東縣衛生局網站查詢，或是向屏東縣府衛生局醫政科洽詢。

假牙 衛生局 屏東縣政府

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