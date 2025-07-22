金門監獄再開農作、電匠訓練班 幫「大哥」翻轉人生

為協助在監收容人培養一技之長，順利重返社會，福建更生保護會攜手法務部矯正署金門監獄與國立金門高級農工職業學校，持續推動技職教育。繼112年開辦水匠班、113年電匠班後，今年再推出「網室農作班」，提供更多元的職能訓練。法務部部長鄭銘謙今天特地跨海出席開訓典禮，肯定學員決心與努力，強調「會陪同學一起翻轉人生的起點」。

「鼎金網室農作暨第二期室內配線丙級技術士技職訓練班開訓典禮」今天上午10點在金門監獄舉行，由更生保護會董事長、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增主持，法務部部長鄭銘謙、務部保護司長洪信旭、矯正署長林憲銘、金門地檢署檢察長王柏敦、金門監獄典獄長郭慶康、金門高職校長吳志衍，以及授課教師、學員代表與本會董事、顧問等近百人。

鄭銘謙致詞時高度肯定金門監獄與更保會的努力，讚揚第一期電匠班共5位學員，全部都拿到證照，讓人非常開心，他也提及，第2期聽說有17位報名，報名很踴躍，鄭銘謙說，拿到證照，證明「同學」的人生有新的開始；透過證照培訓協助收容人重建自信、強化就業力，是降低再犯、邁向更生的重要一步。他也親自頒發室內配線丙級技術士證照給113年通過國家檢定的學員代表，全場報以熱烈掌聲。

毛有增則指出，訓練課程選擇以市場需求為導向，電匠與農作班皆具實用性與創業潛力，去年首期電匠班取照率達100%，今年第二期報名人數更是前期3倍，並新增圖識教學與實作內容，幫助學員銜接職場，如投入家庭水電、弱電、消防配管等行業。

林憲銘分享收容人從零基礎到通過檢定的轉變，感佩學員們的毅力與求知態度；他強調，農作課程不僅訓練技能，也讓學員實作種植經濟作物，部分成果供膳食使用或販售作為勞作金，實現自給自足。

吳志衍則鼓勵學員珍惜機會，認真學習，強調技能訓練是對未來的投資，有助於改變人生軌跡。

開訓典禮後，鄭銘謙也偕同與會來賓參訪網室農場，由金門農工教師劉溪丁導覽，親自體驗播種、採收、品嘗秋葵與玉米。鄭銘謙也親手種下一棵象徵希望與重生的檸檬樹，為課程揭開序幕。