大豪雨釀南迴公路「野溪」四處氾濫 搶修人員疲於奔命

薇帕颱風外圍環流影響，連日為台東南迴地區帶來逾500毫米大豪雨，造成省道台9線南迴公路沿線多處野溪氾濫，土石泥流沖刷路面，導致交通暫時中斷，也讓搶修工程人員疲於奔命。有工程人員表示，野溪危險性高，應跨單位整治。

「只做公路排水系統不能治本。」一名公路工程人員說，1條野溪流徑區域可能就好幾個管理單位，甚至含蓋民眾私有土地上，因此，若只做好公路排水，中上游未整治將不斷沖刷下來的土石，永遠都清理不完，也會不斷重複發生。

根據水土保持署台東分署、水利署第八河川分署及台東縣政府資料統計，南迴地區土石流潛勢溪逾50條，其中分布在南迴鐵、公路上有管制監控的就有14條，野溪就預估百條以上；這次大豪雨發生土石泥流沖刷公路都是未列管野溪。

一名退休公路局員工指出，目前南迴公路拓寬都是依據八八風災作為參考，來設計建造道路，整個排水系統及橋梁都能應付颱風災害，但在野溪的防治，確實需要跨單位協調，首先必須通盤檢討易致災的野溪，再進行有效的整治。