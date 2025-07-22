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大豪雨釀南迴公路「野溪」四處氾濫 搶修人員疲於奔命

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
野溪的防治，確實需要跨單位協調，首先必須通盤檢討易致災的野溪，再進行有效的整治。記者尤聰光／攝影
野溪的防治，確實需要跨單位協調，首先必須通盤檢討易致災的野溪，再進行有效的整治。記者尤聰光／攝影

薇帕颱風外圍環流影響，連日為台東南迴地區帶來逾500毫米大豪雨，造成省道台9線南迴公路沿線多處野溪氾濫，土石泥流沖刷路面，導致交通暫時中斷，也讓搶修工程人員疲於奔命。有工程人員表示，野溪危險性高，應跨單位整治。

「只做公路排水系統不能治本。」一名公路工程人員說，1條野溪流徑區域可能就好幾個管理單位，甚至含蓋民眾私有土地上，因此，若只做好公路排水，中上游未整治將不斷沖刷下來的土石，永遠都清理不完，也會不斷重複發生。

根據水土保持署台東分署、水利署第八河川分署及台東縣政府資料統計，南迴地區土石流潛勢溪逾50條，其中分布在南迴鐵、公路上有管制監控的就有14條，野溪就預估百條以上；這次大豪雨發生土石泥流沖刷公路都是未列管野溪。

一名退休公路局員工指出，目前南迴公路拓寬都是依據八八風災作為參考，來設計建造道路，整個排水系統及橋梁都能應付颱風災害，但在野溪的防治，確實需要跨單位協調，首先必須通盤檢討易致災的野溪，再進行有效的整治。

另有公路局官員表示，這次連日大雨雖造成南迴公路多處土石泥流沖刷路面，但也因公路已拓寬為4線道，所以搶險工作很快進行，也能即時調撥車道，供南下北上車輛單線雙向行駛，不會造成長時間的中斷堵塞，保持公路運行順暢。

這次台東南迴地區大豪雨，發生土石泥流沖刷公路都是未列管野溪。記者尤聰光／攝影
這次台東南迴地區大豪雨，發生土石泥流沖刷公路都是未列管野溪。記者尤聰光／攝影
薇帕颱風外圍環流影響，連日為台東南迴地區帶來逾500豪米大豪雨，造成省道台9線南迴公路沿線多處野溪氾濫，土石泥流沖刷路面，導致交通暫時中斷，也讓搶修工程人員疲於奔命。記者尤聰光／攝影
薇帕颱風外圍環流影響，連日為台東南迴地區帶來逾500豪米大豪雨，造成省道台9線南迴公路沿線多處野溪氾濫，土石泥流沖刷路面，導致交通暫時中斷，也讓搶修工程人員疲於奔命。記者尤聰光／攝影

台東 南迴公路 薇帕颱風

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