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屏東觀賞魚年產值逾10億 翻修老宅、改造豬舍打造養殖場 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智也養殖觀賞魚。記者劉星君／翻攝
屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智也養殖觀賞魚。記者劉星君／翻攝

屏東縣觀賞魚產業蓬勃發展，年產值突破10億元、產量占全台7成，憑藉完整產業鏈及養殖環境，成為全台最具規模與潛力的觀賞魚產地，朝向「亞洲水族之都」邁進，走向國際。

來到新園鄉，走進縱橫阡陌稻田間，翻修老宅與改造豬舍場域，隱藏一座座高密度觀賞魚養殖場，每周有來自全台各地訂單，打撈、檢疫、打包，一次出貨10萬尾，最快72小時內直送歐美市場，小小的觀賞魚，是養殖戶一尾一尾精心照顧。

「觀賞魚養殖不僅是技術活，更是一場與時間賽跑的藝術」，觀賞魚業者說，為確保品系純正與外銷品質，從親魚育種、人工繁殖到選拔育種，每一步都要精準把關，在超高強度全球市場競爭，新品種的高價優勢平均約維持3年，黃金時期迅速量產、投入新種開發，期間水質、餌料、疾病預防每個環節不能鬆懈，每步都是打造冠軍水族聚落的關鍵。

 屏東縣府農業處表示，屏東有全台最完整觀賞魚產業鏈，涵蓋飼養器材、水草飼料、造景設計、包裝物流等各大系統，可在地完成整套出口流程。台灣目前可人工繁養殖觀賞魚超過300種，屏東產量更占七成，是名符其實的觀賞魚王國。

屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智指出，屏東氣候穩定、水源乾淨，加上業者用「優生學」概念育種，代代改良品質，不只提升產值，打響台灣觀賞魚在國際市場名聲，他也強調，縣府與協會合力推動產業升級、登記養殖合法化，保障業者權益，吸引年輕人返鄉投入，讓養殖技術得以傳承與創新。

 

縣長周春米說，觀賞魚產業具備「高附加價值、高技術層次與高關聯產業性」特性，不再是傳統靠天吃飯農漁業，朝向高科技、系統化、企業化的現代產業發展模式，近年結合觀賞魚賽事與社區關懷據點，讓長輩參與飼養與比賽，推廣養魚兼具美學與公共衛生意涵，提升全民對登革熱防治重視，讓觀賞魚文化走進家庭與社區。

 

農業處表示，屏東朝向「亞洲水族之都」邁進，透過主辦國際賽事、打造品牌知名度，更帶動周邊如飼料、包裝、物流、觀光等關聯產業同步成長，今年暑暑假在屏東農業物產館舉辦觀賞魚特展，結合水族講座與親子體驗，讓民眾近距離認識來自屏東金牌觀賞魚，一起見證台灣水族產業的精彩與實力。

屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智（右一）、深入社區關懷據點，教導長輩們認識觀賞魚，學會養魚，讓觀賞魚文化走進家庭與社區。記者劉星君／翻攝
屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智（右一）、深入社區關懷據點，教導長輩們認識觀賞魚，學會養魚，讓觀賞魚文化走進家庭與社區。記者劉星君／翻攝
屏東縣觀賞魚的養殖業者改造豬舍場域，從親魚育種、人工繁殖到選拔育種，每一步都精準把關。記者劉星君／翻攝
屏東縣觀賞魚的養殖業者改造豬舍場域，從親魚育種、人工繁殖到選拔育種，每一步都精準把關。記者劉星君／翻攝
屏東乾觀賞魚產業也走入社區關懷據點，教導長輩如何飼養，推廣養魚兼具美學與公共衛生意涵，提升全民對登革熱防治重視，讓觀賞魚文化走進家庭與社區。記者劉星君／翻攝
屏東乾觀賞魚產業也走入社區關懷據點，教導長輩如何飼養，推廣養魚兼具美學與公共衛生意涵，提升全民對登革熱防治重視，讓觀賞魚文化走進家庭與社區。記者劉星君／翻攝
觀賞魚需要養殖業者細心照顧。記者劉星君／翻攝
觀賞魚需要養殖業者細心照顧。記者劉星君／翻攝
觀賞魚。記者劉星君／翻攝
觀賞魚。記者劉星君／翻攝
屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智深入社區關懷據點，帶領長輩們認識觀賞魚，學會養魚，讓觀賞魚文化走進家庭與社區。記者劉星君／翻攝
屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智深入社區關懷據點，帶領長輩們認識觀賞魚，學會養魚，讓觀賞魚文化走進家庭與社區。記者劉星君／翻攝
觀賞魚產業附加價值高。記者劉星君／攝影
觀賞魚產業附加價值高。記者劉星君／攝影
觀賞魚產業附加價值高。記者劉星君／攝影
觀賞魚產業附加價值高。記者劉星君／攝影
屏東縣養殖業者林峰賢翻修老宅，打造自己的水族王國。記者劉星君／翻攝
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農業 老宅 親子

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