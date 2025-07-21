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高雄沿海路貨櫃專用道二期完工通車 民嘆遭大車夾擊看不到下個路口

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，沿路繪製白色槽化線，讓獨立轉向車道後方直行的駕駛措手不及。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，沿路繪製白色槽化線，讓獨立轉向車道後方直行的駕駛措手不及。記者石秀華／攝影

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道第二階段完工，市府工務局今宣布通車，專用道雖增加直行及獨立轉向車道，但仍有用路人大嘆不便，指近鳳鼻頭路段右轉南星路大型車嚴重回堵，小路口橫向號誌長達65秒，記者直擊大型車不走專用道與他車爭道；民代批評，應做一次總體檢，納入各方意見改善。

為改善洲際貨櫃中心第七貨櫃啟用後導致沿海路沿路塞車，市府進行聯外貨櫃車專用道二期沿海路開闢工程，施工期曾引發塞車、貨櫃車違規迴轉、以及機車專用道未驗收即通車導致3天內造成8名機車騎士摔車、1人慘死等亂象。

工務局新工處今宣布貨櫃專用道二階完工通車，專用道路長1660公尺，北起茂大街經沿海二路至中林路，增加直行車道及獨立轉向車道，並重新規畫實體分隔及配置大貨車專用道。

沿海路貨櫃車專用道雖已通車，仍有用路人大嘆不便，指接近鳳鼻頭路段，右轉南星路的大型車嚴重回堵占直行車道，此外每個和沿海路交叉的小路口橫向紅綠燈號誌竟長達65秒，導致小車在貨櫃車四面八方夾擊下看不到下個路口該開往那個車道，危險性未降低，質疑設計不當。

記者今直擊通車的沿海路貨櫃車專用道狀況，發現新鋪設的柏油路面筆直，但部分路段一下子從四線道變三線道、二線道又變四線道，變變變；規畫好的專用道，即使有懸掛標誌及地面繪製白色大字提醒，仍有不少貨櫃車駕駛根本沒行駛專用道路，反而和轎車、小貨車爭道，交通狀況依舊。

市議員李順進認為，新工處當初規畫貨櫃車專用道不當，不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，施工期間發生的狀況可體諒，但施工完、通車後，應該做一次全面性道路總體檢，並匯集運輸業者、用路人及當地里長等意見改善，才能兼顧各種車輛行駛道路的權益。

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，但不少貨櫃車即使內側專用道沒車，還是依樣習慣行駛旁邊車道。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，但不少貨櫃車即使內側專用道沒車，還是依樣習慣行駛旁邊車道。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，標誌上有貨車圖案，馬路則繪製貨櫃車專用道字樣。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，標誌上有貨車圖案，馬路則繪製貨櫃車專用道字樣。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，道路筆直，但不少貨櫃車未行駛內側專用道。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，道路筆直，但不少貨櫃車未行駛內側專用道。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，沿路繪製不少黃色槽化線，讓要獨立轉向車道後方直行的駕駛措手不及。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，沿路繪製不少黃色槽化線，讓要獨立轉向車道後方直行的駕駛措手不及。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，但不少貨櫃車即使內側專用道沒車，還是依樣習慣行駛旁邊車道。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道沿海路道路第二階段完工，但不少貨櫃車即使內側專用道沒車，還是依樣習慣行駛旁邊車道。記者石秀華／攝影

貨櫃 車道

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