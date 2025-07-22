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高雄貨櫃車專用道完工 民怨貨櫃車爭道 不走專用道

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道第二階段完工，路面增加直行車道及獨立轉向車道，提升車道辨識度與行車秩序，但仍有用路人大嘆不便。記者石秀華／攝影
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道第二階段完工，路面增加直行車道及獨立轉向車道，提升車道辨識度與行車秩序，但仍有用路人大嘆不便。記者石秀華／攝影

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道第2階段完工，雖提升車道辨識度，仍有用路人大嘆不便，指鳳鼻頭右轉南星路的大型車常嚴重回堵；小路口橫向號誌長達65秒；大型車不走專用道而與他車爭道；民代要求做總體檢，納入各方改善意見。

洲際貨櫃中心第七貨櫃啟用後導致沿海路塞車嚴重，市府進行聯外貨櫃車專用道開闢工程，工務局昨宣布第二階段完工，專用道長1660公尺，北起茂大街經沿海二路至中林路，增加直行車道及獨立轉向車道，並重新規畫實體分隔及配置大貨車專用道，提升行車秩序。

記者昨直擊沿海路貨櫃車專用道，發現新鋪設的路面筆直，但行進間車道時而縮減，時而放寬，有路段從4線道變3線道、2線道又變4線道，且專用道以雙白線獨立區隔後，貨櫃車反而不行駛，而在其他車道和轎車、小貨車爭道，顯示行車秩序尚未完全上軌道。

不少用路人反映，近鳳鼻頭，右轉南星路的大型車常嚴重回堵，占掉直行車道，有些小車在貨櫃車夾擊下，根本看不到下個路口該開往哪個車道，質疑設計不當。

市議員李順進認為，新工處當初規畫貨櫃車專用道時，不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，施工期間可體諒，但施工完、通車後，應該做一次總體檢，並集業者、用路人及當地里長意見進行改善，才能兼顧各種車輛權益。

貨櫃 高雄市

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