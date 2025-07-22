高雄高松墓園擬擴建 5里居民反對

天主教高雄教區已52年歷史的高松墓園申請擴建，擬新設45座納骨牆，增加1萬2150個塔位，引發周邊5里居民強烈反對，百餘人昨趁環評委員會勘時到場拉布條抗議，批增建規模過大，質疑恐為後續冰存、火化遺體的殯葬園區鋪路，墓園澄清，絕無殯葬設施。

高松墓園1972年進駐大坪頂地區，占地2.2公頃，現有4416個骨灰櫃位，已趨近飽和，此次預計新增永生堂、福音平台、停車場、滯洪池及45座納骨牆、144個墓基，擴建完成後塔位總數將達1萬6326個，引起居民疑慮。

大坪里長梁正義說，近年小港區重劃後，房價飆漲，發展漸露曙光，墓園一旦擴建，猶如「骨灰牆叢林」，恐阻礙當地發展，且墓園擴建項目疑交代不清，難保不會進一步設置冰存、火化等殯葬設施。

松山社區發展協會理事長許安隆希望墓園維持原來規模，不要再增設納骨牆，否則突然增加1萬多個塔位，對房地產、交通與生活品質都有很大影響。

到場聲援的議員黃彥毓表示，小港區有焚化爐、工業煙囪與殯葬用地，長期承擔嫌惡設施，好不容易蛻變為南高雄交通與產業樞紐，市府應重新檢討規畫。且高松墓園非殯葬管理條例規定2002年以後核准設施，原有設施得繼續使用，但不得擴大面積或高度，墓園應公開園區設施及納骸現況釋疑。

高松墓園管委會神父林奕臻解釋，因應覆鼎金公墓遷移後教友骨灰安置需求，才提出擴建申請，已透過多場公聽會說明園區未設置任何火化、告別式或冰存遺體設施，盼外界勿過度聯想。

高市環保局表示，昨日是針對水土保持、排水與地質狀況實地評估，環評委員建議應該加強說明土方量體計算及暫置區具體規畫、營運期間交通疏導措施、區內及區外逕流水管制規畫等，並承諾二分之一施工機具應取得清潔排放自主標章，後續將送環評大會審議，依法審查。