涉貪辭澎湖縣議長 劉陳昭玲再辭議員

曾締下6連霸紀錄的澎湖縣前議長劉陳昭玲，因涉貪被判刑10年2個月，案由高雄高分院審理中，近期她卻向澎湖縣議會請辭縣議員，議長陳毓仁多次慰留無效，已將辭職信送內政部備查。

劉陳昭玲因涉貪汙案，前年8月17日請辭議長，澎湖地方法院去年8月14日判處她10年2個月刑期，褫奪公權6年，高雄高分院仍在準備程序中，近期將陸續開庭審理。不料近日她寄信至澎湖縣議會，聲明請辭議員，依地方制度法規定，辭職書送達議會即生效，議會已將辭職信送內政部，待回函後才算完成辭職程序。

議長陳毓仁證實劉陳昭玲請辭一事，他說，近日接獲消息，曾多次慰留，但前議長指將投入公益，對議政已較無心思，不再虛占其位。

劉陳昭玲縱橫澎湖政壇40多年，是台灣首位「6連霸」議長，卻因涉嫌插手縣府人事，利用議長身分對局處首長施壓，索賄達176萬元遭偵辦，澎湖地檢署2次聲押她，羈押期達4個月，前年3月她遭澎湖地檢署起訴後，以1000萬元交保，返回到議會不久便請辭議長，當時為澎湖政壇投下震撼彈。

澎湖縣議會共有19席議員，先後有張再興、歐中慨等人涉案，張再興一席由落選頭的莊光大遞補，歐中慨今年6月被依貪汙罪判2年徒刑，褫奪公權2年，他及檢方未上訴，判決確定，正進行解職程序，因任期過半，不再遞補，若加上劉陳昭玲，議會將只剩17席議員。