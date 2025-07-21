明起連6天進入年度天文大潮 屏東沿海嚴防海水倒灌

年度天文大潮將於7月22日至27日來襲，恰逢低壓帶影響，天氣持續不穩定，屏東縣沿海地區恐受衝擊，屏東縣長周春米提醒屏東沿海地區及低窪地區民眾提高警戒，清晨至早上漲潮時段要慎防海水倒灌及積淹水，強調縣府會做好防汛準備。

周春米在臉書PO文指出，明天起開始一年一度的天文大潮，沿海低窪地區恐受影響，加上氣象預報這幾天將受低壓帶影響，7月22、23日受偏東風影響，有短時降雨機率；7月24至27日台灣東邊低壓系統發展中，要注意午後雷雨。

縣府目前已做防汛準備，包括抽水站全面巡檢，並預布移動式抽水機、加強下水道與排水設施清淤，提升災防應變能量。也請鄉鎮市公所強化應變措施，全面監控及防範，做好防災準備。