影／金門暴雨成災多路段淹水 東門商家怨「已連淹3次」

受低壓帶影響，中央氣象署今日針對金門發布大雨特報，一整天豪雨不斷，截至今天下午4點50分，金門累積雨量已達103.5毫米，金城多處地勢低窪地區再度積水成災，黃濁雨水夾帶泥沙沿街奔流，東門圓環一帶店家苦不堪言，民眾抱怨連連。

金門雨勢又快又急，不少民眾形容下雨像是用「倒的」，在伯玉路一段靠近東門圓環商圈，淹水高度一度及膝，商家急忙自救，但仍難阻家具、家電被泡壞，甚至汽車泡水拋錨無法發動，店家嘆道，冰箱打開全是黃泥水，連備品、電器都毀了，這是十天內第3次淹水，損失慘重。

也有店家說，不只東西因為泡水壞掉，也因為淹水災情，客人也都不上門了，生意根本無法做，只能無奈早早打烊。

附近居民與業者更指出，淹水主因與周邊工程脫不了關係，有居民氣憤指出，過去這附近根本不會淹水，但自從重劃區開工之後，根本沒做好排水系統，工地泥沙全沖下來堵住排水溝，今天清晨一下雨就整條路泡在水裡，每逢暴雨就釀災。