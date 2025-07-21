影／憂成殯葬園區...高松墓園擴增1.2萬塔位 居民拉布條抗議
天主教高雄教區已有52年歷史高松墓園申請擴建，新設45座納骨牆，一口氣增加1萬2150個塔位，引發周邊居民強烈反對，今天下午市府環保局環評委員到實地會勘時，近百位居民到場拉布條抗議，怒批擴建規模過大，質疑恐為後續冰存、火化遺體等殯葬設施鋪路，要求市府駁回申請，維持現狀。高松墓園澄清，園區僅設置安座塔位，絕無殯葬設施。
高松墓園1972年進駐小港區大坪頂地區設置，現有4416個骨灰存放櫃位趨近飽和，業者申請擴建永生堂、福音平台、停車場、滯洪池，公墓區則將增加144個墓基，並新設45座納骨牆、共1萬2150個骨灰櫃位，園區內骨灰存放設施合計達1萬6326個。
因規模暴增，引發當地居民疑慮和不安，今天下午趁著環評委員到墓園現勘，小港區包含坪頂、高松、松山、大坪、山明5個里近百位居民到場拉布條抗議，高喊反對增設納骨牆、不跟殯葬設施當鄰居。
大坪里長梁正義指出，小港區重劃後新增1千多住戶，房價漲到2千多萬元，這座墓園在地超過50多年，要求維持現狀就好，如今申請擴建，又因為小港區涵蓋在航道下，無法蓋成納骨塔，反而改建成一道道納骨牆，整座園區2甲多面積，全是如骨牌般的納骨牆。
梁正義表示，墓園申請跨建的項目未充分揭露、含糊不清，引發大家疑慮，以擴建規模這麼大，園區難保不會增設冰存、火化、告別式場所等殯葬設施。
小港區松山社區發展協會理事長許安隆直言，納骨牆一下暴增這麼多座，影響周邊房地產、房價，人車出入增加也會擾民，居民唯一訴求墓園維持原狀，對納骨牆增建案將反對到底。
議員黃彥毓也到場聲援，他指出，高松墓園非2002年以前墓地設施，受限殯葬管理法規定，原有設施得繼續使用，但不得增加高度及擴大面積，高松墓園應公開園內設施及納骸現況。
黃彥毓表示，小港長期承擔了遠超過其他區域的嫌惡設施，包括焚化爐、煙囪與殯葬用地等，如今小港已蛻變為南高雄的交通與產業樞紐，市府更應重新檢視整體都市發展方向，逐步縮減殯葬設施範圍與密度，而非持續擴張。
高松墓園管委會負責神父林奕臻強調，由於覆鼎金公墓遷移，教友骨灰存放空間需求增加才申請增建，但園區內絕無冰存遺體或火化等殯葬設施，公聽會已說明很清楚。
環保局初步回應，今天下午環評委員、專家學者現勘，主要針對水土保持、排水設施等部分現地勘查，之後將再召開環評大會把關審議。
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