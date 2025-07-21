高雄老鴿舍倒塌...石塊飛落成砸車凶器 工務局今拆除
高雄左營區和光街152巷1棟老舊公寓頂樓12日晚間倒塌，1塊水泥塊墜落砸中停放在1樓的轎車，這棟老屋已30多年，頂樓被前任屋主加蓋鴿舍，屬違建，已經歷三次買賣，工務局以具有立即危險，今天到場拆除，但現任屋主宣稱不知道是違建，車輛損害賠償仍在協商。
本月12日晚間7時許，左營區和光街這棟老舊公寓頂樓的水泥結構突然倒塌，石塊飛落接砸到隔壁鄰居停放1樓的轎車，這棟5層樓高的公寓，頂樓作鴿舍，轉賣3次，這次石塊砸壞鄰居車輛，現任屋主要示還要再與車主協調賠償事宜。
車輛被砸的車主表示，這棟老公寓早在8年前就曾有碎石剝落，曾打市民專線向高市府反映沒有下文，直至最近爆發事故，才被重視。工務局違建處理大隊則今天上午會同光輝里長拆除具立即危險性的磚牆，並拉警示帶防範危險。
工務局表示，尚未拆除的平台部分，暫無立即危險，後續將函請所有權人負責維護與管理。地方民代認為，違建結構雖屬私人產權，但已造成公共安全風險，市府就應加快評估並協調處置，避免重演憾事。
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