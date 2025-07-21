涉貪已先請辭澎湖縣議會議長 劉陳昭玲再辭議員
國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲，今天以存證信函向縣議會聲明請辭議員身分，縣議會將送內政部備查。
根據地方制度法規定，議員於辭職書送達議會時，即行生效。劉陳昭玲因涉貪污案，在2023年8月17日請辭議長一職，澎湖地方法院去年8月14日宣判，劉陳昭玲判處10年2個月，褫奪公權6年，高雄高分院預計近期開庭審理。
劉陳昭玲前年辭去議長職務後，潛心投入地方公益活動，每週固定前往澎湖老人之家擔任志工，並購買醫療車給澎湖老人之家作為交通工具，除了會定期與臨時會外，鮮少出現在公開場合。
劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足地方政壇長達40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會6屆議長，創地方自治史紀錄。但在貪污案起訴後，已請辭第20屆議長一職。
澎湖縣議會共有19席議員，本屆先後有張再興、歐中慨及劉陳昭玲等人涉案離職，其中張再興一席由落選頭的莊光大遞補，歐中慨與劉陳2人因任期過半不再遞補，議會目前剩17席議員。
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