澎湖風景區獲海岸認證銀質獎 引領觀光永續發展

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今年參加荷蘭綠色目的地基金會評鑑，今天獲得品質海岸認證銀質獎章，成為全台首個獲獎的離島景區，為海島永續旅遊發展奠定里程。

澎湖擁有美麗的海岸線景觀，觀光署澎管處為接軌國際永續旅遊趨勢，自111年度啟動申請綠色目的地基金會之品質海岸標章認證作業，歷經3年努力，今年7月由荷蘭綠色目的地基金會（Green DestinationsFoundation，簡稱GD）宣布，榮獲品質海岸認證銀質獎章（QualityCoastSilver Award）。

澎管處秉持將澎湖發展為「國際永續觀光休閒度假島嶼」的願景，推動發掘澎湖四季之美，推動海島特色永續體驗遊程，致力於海岸生態、環境保護，維護傳統海洋文化遺產，以及營造完善、安全的通用旅遊環境，並鼓勵在地產業跨域整合，培力商家從事永續商業活動，戮力實踐綠色旅遊目的地認證標準等四大策略，永續理念落實至景區管理。

澎管處表示，今年4月由綠色目的地基金會實地至澎湖進行稽核，除審視澎管處推動永續管理實踐情形，亦至轄區自然生態及文化景點，探查遊客管理與告示機制，並訪談在地觀光產業業者與公民團體，以瞭解與轄區內各利害關係人之溝通聯繫與合作模式，終獲榮獲銀質獎，彰顯近年推廣綠色旅遊成果，更展現引領澎湖觀光邁向永續發展的積極作為。