屏東連日風雨 看海美術館又有2充氣怪獸提前離職

屏東連日風雨，又有2隻充氣怪獸今天提前「離職」。看海美術館「怪獸代班」展最後1週，剩4隻怪獸在27日展期結束前，視天氣站崗；縣府表示，預計8月中推出下檔展覽。

屏東看海美術館因進行消防及空調改善工程，4月25日至7月27日間推出戶外展覽「怪獸代班」，讓展過的9件巨型充氣藝術裝置，重回車城鄉海口港站崗，隨著展期步入尾聲，怪獸陸續不堪風雨「離職」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，6月起日本藝術家阿部有加「貪食兔」、鮫島大輔「鐵道Flatball」，及台灣藝術家阿咧「書鴨」率先下班；今天日本藝術家山內庸資「風城的女孩和貓」、台灣藝術家Alan Hong「阿Q」也提早結束代班。

傳播處表示，怪獸們是2度展出，且在恆春半島經歷嚴酷風吹日曬，隨時可能提早「離職」，怪獸代班最後一週，遊客可把握天氣好時前往觀賞；目前仍努力上班怪獸，包含日本藝術家花房櫻的「擁抱貓」、阿布有加「不思議海世界」、Alan Hong「風的寓言」及阿咧「北海小精靈」。

傳播處預告，新展覽即將進駐，擅長將經典甜點放大重現的雕塑家彼得．安東（Peter Anton），帶來「How Sweet甜的滋味」特展，看海美術館將變身夢幻巨型甜品店，從甜甜圈、蛋糕、冰棒到巧克力糖，沒有熱量、只有滿滿視覺驚喜，展期從8月16日至11月16日。