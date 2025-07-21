因應自媒體發展 高市府推行銷大師養成班開放報名

因應自媒體與數位行銷蓬勃發展，高雄市「K-TV高雄新媒體人才培育中心」推動年度旗艦計畫「行銷大師養成計畫」，內容涵蓋直播銷售、粉絲經營及短影音製作等領域，即起開放線上報名。

由高雄市青年局「K-TV高雄新媒體人才培育中心」推動的年度旗艦計畫「行銷大師養成計畫」，今年邁入第5屆，這屆課程邀集亞馬遜全球開店、YouTube、SoundOn等指標平台，規劃超過百小時實戰課程。

青年局長林楷軒表示，面對數位浪潮與多元職涯型態興起，青年更需要系統性且實務導向的學習支持，「行銷大師養成計畫」自開辦以來，已累計培訓近500名學員，成果豐碩。

青年局今天發布新聞稿指出，課程內容涵蓋直播銷售、電商策略、粉絲經營、商業變現及短影音製作等重點領域，邀請人氣KOL（關鍵意見領袖）與業界專家聯合授課，培力青年強化數位行銷能力，提升就業職涯競爭力。

青年局表示，這屆課程與台鋼科技大學、巨匠電腦、聯成電腦合作，設計4大主題班別，包括「數位行銷與電商整合班」、「AI應用行銷實務班」、「新媒體創意培訓班」及「短影音實戰工作坊」。

林楷軒說，今年課程升級導入AI教學模組，期待將AI應用扎根高雄，協助青年掌握新媒體製播與行銷趨勢，培育具創新思維與跨域整合能力的數位專才，迎向未來產業所需。

第5屆「行銷大師養成計畫」即日起開放線上報名。免費班別「數位行銷與電商整合班」報名至8月17日；收費班別「AI應用行銷實務班」報名至8月31日；「新媒體創意培訓班」及「短影音實戰工作坊」則開放報名至9月26日。

此外，青年局8月18日還將舉辦「手機拍攝短影音x創意運鏡技巧」課程；8月25日推出新媒體小聚「AI助攻：用Canva打造高質感自媒體內容包裝」。