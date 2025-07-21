改善高雄港洲際貨櫃中心交通 聯外專用道完工通車
為改善洲際貨櫃中心第七貨櫃啟用後帶來車輛壅塞問題，市府進行聯外貨櫃車專用道開闢工程，今天宣布完工通車；市府工務局表示，此路段全長1660公尺，通車後加速提升港區交通運輸效能。
高市工務局新工處今天發布新聞稿指出，聯外貨櫃車專用道開闢工程，全長為1660公尺，北起茂大街經沿海二路至中林路；專用道增加直行車道及獨立轉向車道，並重新規劃實體分隔及配置大貨車專用道。
新工處表示，透過車道重新配置，提升車道辨識度與行車秩序，期能紓解沿海路交通量，且於臨工一橋新設機慢車專用道，強化機慢車通行安全性，避免汽機車混行造成危險，保障市民用路安全。
此外，沿海路交通流量大且大車頻繁輾壓，為提升道路承載力，採用石膠泥瀝青混凝土及中鋼出產的轉爐石全部取代作為道路鋪面材質；新工處表示，相較傳統天然石粒料，除大幅提高抗車轍能力達18%，也減少資源開採，展現環保理念。
另外，瀝青混凝土鋪面相較於傳統鋪面，抗車轍能力可增加為6.5倍，而轉爐石為煉鋼副產資源，再利用不僅減少天然資源開採，更可降低碳排放，兼顧品質與永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言