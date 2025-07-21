改善高雄港洲際貨櫃中心交通 聯外專用道完工通車

為改善洲際貨櫃中心第七貨櫃啟用後帶來車輛壅塞問題，市府進行聯外貨櫃車專用道開闢工程，今天宣布完工通車；市府工務局表示，此路段全長1660公尺，通車後加速提升港區交通運輸效能。

高市工務局新工處今天發布新聞稿指出，聯外貨櫃車專用道開闢工程，全長為1660公尺，北起茂大街經沿海二路至中林路；專用道增加直行車道及獨立轉向車道，並重新規劃實體分隔及配置大貨車專用道。

新工處表示，透過車道重新配置，提升車道辨識度與行車秩序，期能紓解沿海路交通量，且於臨工一橋新設機慢車專用道，強化機慢車通行安全性，避免汽機車混行造成危險，保障市民用路安全。

此外，沿海路交通流量大且大車頻繁輾壓，為提升道路承載力，採用石膠泥瀝青混凝土及中鋼出產的轉爐石全部取代作為道路鋪面材質；新工處表示，相較傳統天然石粒料，除大幅提高抗車轍能力達18%，也減少資源開採，展現環保理念。

另外，瀝青混凝土鋪面相較於傳統鋪面，抗車轍能力可增加為6.5倍，而轉爐石為煉鋼副產資源，再利用不僅減少天然資源開採，更可降低碳排放，兼顧品質與永續發展。