奇美音樂節首集結11把法國名琴 展現經典法式樂章

奇美博物館舉辦2025奇美音樂節，以「相會音樂法蘭西」為主題，首度集結11把館藏法國系統名琴，搭配亞洲最大管風琴音色，將在高雄衛武營國家藝術中心推出4場經典音樂會。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，奇美音樂節每年推出不同主題，今年聚焦「法國音樂」，法國古典音樂以細膩多樣音色與豐富和聲色彩著稱，作曲家經常從自然、繪畫與文學汲取靈感，形成獨特法式風格。

館方指出，法國音樂從19世紀浪漫樂派到20世紀現代音樂，風格多變卻一脈相承，不僅在古典樂中自成一格，更成為文化與歷史縮影，本屆音樂節涵蓋專題演講、鋼琴與小提琴獨奏會、交響樂、聲樂與鋼琴三重奏等不同形式，呈現法國音樂從精緻細膩到莊嚴磅礡多元風貌。

館方指出，此次音樂節全系列活動首度移師高雄衛武營國家藝術文化中心，演出場地涵蓋演講廳、表演廳與音樂廳，更首次集結奇美典藏的11把法國代表名琴，如有「法國史特拉底瓦里」美譽的呂波（NicolasLupot）、將法國製琴業推向蓬勃發展的維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）等製琴大師作品。

館方指出，加上小提琴家魏靖儀以史特拉底瓦里盛期作品「姚阿幸－艾爾曼」演奏，共計12把名琴輪番登場，由正宗法國名琴展現經典法式樂章。

奇美博物館指出，首場活動為9月20日登場的「專題演講：和法國音樂問好！」，由音樂節策劃人焦元溥主講，帶領觀眾輕鬆掌握法國音樂200年來重要風格與代表作品，演講活動不單獨售票，凡單筆購買2場以上音樂會套票者，即可獲限量專題演講入場券，贈完為止。