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潮湧時光開展！屏東海生館25週年限定 帶你追溯大海回憶

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

東海生館歡慶25週年！今年暑假推出一系列精彩不間斷的慶祝活動，從海洋生態教育、互動式展覽、知識闖關到行動圖書館，更延伸至線上回憶分享，邀請大小朋友一同賞展、解謎、分享故事，重溫與海洋共同成長的感動軌跡，共同打造屬於全台灣的夏日海洋季。

海生館指出，全新特展「潮湧時光」自7月19日至10月25日於珊瑚王國館彩虹光影廊道展出，透過歷年照片、模型與互動展示，一同走進海生館25年來的點滴，喚起屬於每個人心中的海洋回憶。

同時為慶祝25週年，海生館也特別推出線上活動「我們的海洋故事｜回憶殺（鯊）！」，邀請民眾喚起塵封的回憶，分享專屬於你和海生館「過去 vs 現在」的回憶照，一起尋找海生館一路陪伴民眾成長的軌跡，完成投稿有機會抽中夜宿免費體驗，讓珍貴回憶延續為真實又溫馨的旅程。

另透過全台首度公開展出珍稀「沙勞越頭鯊」及其透明卵鞘、每日限定「鯊魚餵食解說」帶民眾認識神秘又吸睛的鯊魚小知識。現場「冷知識快問快答」還有機會獲得鯊魚布偶，數量有限、送完為止！

此外，屏東海生館入圍交通部觀光署「第二屆觀光亮點獎」，即日起至7月31日止，每日可投最多8票（分區各2處），投票還能參加萬元旅遊金抽獎、領限量明信片等好禮。

鯊魚 觀光 東海

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