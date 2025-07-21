屏東觀賞魚峰會8國交流 社區長輩來比蓋斑鬥魚

2025彩耀盃國際觀賞魚高峰會在屏東農業物產館舉行，8國386組觀賞魚飼養高手同場較勁，首度新增「蓋斑鬥魚長輩組」，由台北選手鄭軒宇獲得總冠軍。縣府表示，台灣已爭取到2026年孔雀魚世界盃主辦權，屆時歐美亞3大洲選手參賽，打造全球觀賞魚交流平台。

縣長周春米說，台灣觀賞魚產值每年12.9億元，屏東縣占7億元，屏東走在前面，希望大家看見觀賞魚。今年是第一屆屏東彩耀盃國際觀賞魚高峰會，台灣、日本、韓國，新加坡、印尼、泰國，馬來西亞、菲律賓等地選手參賽。

今年比賽設置蓋斑鬥魚長輩組，與社區關懷據點結合課程，邀請長輩養蓋斑鬥魚，帶來陪伴療癒效果。獲蓋斑鬥魚公魚選大組冠軍黃秀梅開心說，養觀賞魚心情變好，也讓生活變得很有趣。

28歲鄭宇軒獲得孔雀魚全場總冠軍及白子素色組冠軍，經營水族館4年多。他說，國中畢業後開始養孔雀魚，剛開始比賽一直輸，靠不斷參賽累積經驗，也觀察別人獲獎原因，之前大多獲得分組冠軍，此次是第一次拿下全場總冠軍。孔雀魚若要參賽，要剛好養到8個月到1年，過程中不能生病。

裁判長廖志軒評語表示，鄭宇軒以兩票之差，以冠中冠姿態，贏得全場總冠軍；孔雀魚的表現達到粗大勻稱，顏色非常厚實，活動力非常好。