高雄鋰電池廠 議員指資訊不透明

台泥三元鋰電池工廠起火，凸顯鋰電池爆炸及毒氣逸散風險，民代要求制訂救災SOP，另在和發產業園區有第2座鋰電池工廠，地方居民在工廠運作後才知道，完全不知潛在風險及進駐訊息，資訊不透明，無從預防工安意外。市府表示，將強化安全管理機制。

高雄市電池相關工廠列管12處，登記有案鋰電池生產工廠共2家，臨海產業園區內的三元能源科技公司，生產鈷鎳錳酸鋰電池；鴻海集團也在和發產業園區成立揚信科技公司，以磷酸鐵鋰電芯為主。另有10家從事組裝、使用電池等設施之事業單位。

議員邱于軒表示，韓國去年鋰電池工廠大火傷亡慘重，她追查才知道，和發園區內也有鋰電池工廠，正極材料合成會有廢液產生，並非全是市府宣稱的綠能產業或低碳產業。

「我們住家附近的工廠也會爆炸嗎？」邱于軒說，最近每個人看見她幾乎都會問這個問題，三元廠房距離住宅區很近，很多人恐慌，此類型工廠具危險性，地方只知道是「做電池的」，完全不清楚有沒有風險，是否造成環境影響或汙染，更別說爆炸後可能需要戴上防毒面罩。

立委邱議瑩認為，化學性質特殊，無法用傳統方式滅火，且燃燒氣體揮發至空氣中，也會導致氫氟酸等安全疑慮，中央地方要共同制定安全SOP。

邱于軒也強調，市府沒有以「防災社區」為觀念，讓在地民眾知道如何預防或應對工安意外。

消防局指出，高市列管的鋰電池工廠及場所有12處，廠方每年需辦理2次自衛消防編組演練，每年至少安排一次防護演習。滅火方式主要以大量水進行冷卻，降低電池溫度至臨界點以下，防止熱失控現象繼續擴散，阻斷燃燒反應持續進行。

三元廠大火後，副市長林欽榮召集相關局處成立專案小組。市府表示，會全面盤點其他同類型鋰電池工廠，並就防災預防、演練及救災設計提出改善建議。彙整報送中央主管機關，提升新能源產業安全標準。