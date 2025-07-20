孔雀魚高峰會屏東登場各方好手齊聚 首創樂齡蓋斑鬥魚賽事

2025屏東彩耀盃國際觀賞魚高峰會今在屏東農業物產館舉行頒獎，有來自韓國、日本等8國共386組參賽，其中國外參賽達160組，全場總冠軍由台北鄭軒宇獲得。屏東縣長周春米說，屏東縣爭取到2026年孔雀魚世界盃主辦權，屆時歐美亞洲三大洲選手參賽，打造觀賞魚交流平台。

周春米說，2025屏東彩耀盃國際觀賞魚高峰會是第一屆，有來自台灣、日本、韓國，新加坡、印尼、泰國，馬來西亞、菲律賓參賽。台灣的觀賞魚產值每年12.9億元，屏東縣占7億元，約5成比例在屏東。

周春米也說，全國觀賞魚重量約7萬公噸，屏東占5萬公噸，屏東縣走在前面，希望大家看見觀賞魚。屏東縣爭取到明年舉辦孔雀魚世界盃競賽；今年彩耀盃賽事，也加入社區關懷據點結合課程，邀請長輩養蓋斑鬥魚，新增蓋斑鬥魚長輩組。

獲孔雀魚全場總冠軍28歲鄭宇軒來自台北，他經營水族館4年多，他說，國中畢業開始養孔雀魚，一開始參加比賽一直輸，但他不想輸，參賽不斷累積經驗，也觀察別人獲獎原因，這是他第一次拿下全場總冠軍，之前大多獲分組冠軍。飼養孔雀魚參賽要剛好養到8個月到1年，過程中孔雀魚不能生病，因此比賽也要看天時地利人和。

鄭宇軒獲白子素色組冠軍，裁判長廖志軒評語說，鄭宇軒以兩票之差，以冠中冠姿態，贏得全場總冠軍，孔雀魚的表現達到粗大勻稱，顏色非常厚實，活動力非常好。

今年比賽結合社區關懷據點，屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智也到社區據點，教長輩們養蓋斑鬥魚，給長輩帶來陪伴療癒，獲蓋斑鬥魚公魚選大組冠軍長輩黃秀梅開心說，養觀賞魚心情變好，生活變得很有趣。