高市中華一路天橋將拆除 縮時攝影將記錄見證

高雄市鼓山區與左營舊城區域交界的中華一路人行天橋，使用率逐年降低及橋體日漸老化，市府預計明天起進行拆除工程，過程將運用縮時攝影完整記錄，見證舊城建築的解構與重生。

高雄市政府工務局道路養護工程處今天透過新聞稿表示，隨都會交通型態、人口結構轉變等因素，市民對於中華一路人行天橋的使用需求已不如以往，且橋體老化影響結構安全。配合鼓山中山國小舊址改造為鼓山運動中心綜合園區，天橋將啟動拆除工程。

道工處表示，為推動舊城周邊人本通行空間及市容景觀優化，將天橋拆除，配合設置地面型行人穿越道與相關號誌系統，橋梁結構體採夜間調運他處，非現地打除，減少對日間交通衝擊，此外工程過程將運用縮時攝影完整記錄。

道工處說明，天橋西側相鄰的舊中山國小也正進行外圍人行環境改造中，包含鋪面翻新、綠帶整理、路口動線與無障礙設施調整等，整體完工後將提供更為開闊舒適的街景空間。

未來結合鼓山運動中心及「綜合型幼兒及長照服務園區」，可健全社區生活環境，營造內惟、鼓山、左營地區全齡友善共融場域。

道工處表示，天橋將於明天起進行拆除工程，期間將按工程進度實施車流管制、車道封閉、調撥等措施，現場安排義交引導交維，提醒用路人屆時配合注意警示標誌並減速慢行或提前改道。