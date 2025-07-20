快訊

讓可樂再次偉大？用蔗糖取代玉米糖漿就能把可樂變健康飲料嗎

中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽

風災後14天台南災區訊號仍未恢復 陳亭妃開轟：通訊救災根本零分

澎湖北台灣青聯會成立 澎縣府允每年補助10萬

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖旅北台灣大專院校青年19日晚間在澎湖成立聯誼會，未來將打造澎湖青年的支持網絡與發展平台，縣長陳光復當場宣布縣府每年將補助10萬，全力支持澎湖北台灣青聯會持續發展。

澎湖旅北台灣大專院校青年聯誼會，是由長年推動澎湖雙語教學與贊助獎助學金的張文津基金會董事長張宗元全力促成，19日晚間在馬公舉行成立大會，首屆理事長由就讀政治大學政治系俞柔伊擔任。

陳光復出席成立大會時表示，肯定青年自發組織意義，當場宣布縣府將每年編列補助新台幣10萬元，全力支持青聯會永續發展；張文津基金會、台北市澎湖縣同鄉會與馬公高中全國校友會各贊助2萬元，支持青年學生推展服務。

俞柔伊表示，籌組澎湖旅北台灣大專院校青年聯誼會，凝聚旅北部地區大專院校青年強化鄉情認同，攜手共同打造一個相互陪伴、資源共享、共同成長的青年社群平台，並作為在外澎湖青年與家鄉之間的橋梁，促進資源連結，持續推動聯繫與對話，為澎湖青年在異地發展提供更多支持，讓青聯會永續發展。

澎湖旅北台灣青聯會成員，都是目前就讀國內各大專院校與國防醫學院旅北學子，並由就讀政治大學的俞柔伊擔任首屆理事長。

馬公 青年 澎湖縣

延伸閱讀

澎湖縣文化局合唱團 赴義大利參賽奪金

澎湖打造高齡友善社區 興仁銀髮健身俱樂部揭牌

澎湖城鎮韌性防空演習 模擬避難搶救情境逼真

澎湖新增3條藍色公路新航線 至台南、金門、基隆有新選擇

相關新聞

台塑仁武廠飄異味 允3天內解決

台塑高雄仁武廠周邊居民近日目睹廠區連續數晚瀰漫白色煙霧及刺鼻酸臭味，高雄市環保局證實廠區煤倉管理不當，已要求台塑限期改善...

高雄鳳山今超過千戶停電 台電承認故障仍有上百戶待修

高雄市鳳山區今天中午11時28分突然停電，造成鳳山青年路、光華路一帶共有1017戶停電，停電已經超過2個小時仍有上百戶還...

台塑仁武廠悶燒飄臭味 出動風扇、除臭劑降低空氣異味

台塑高雄仁武廠近日頻繁飄散出異味，還有居民目擊連續數晚廠區瀰漫煙霧，高雄市環保局證實是煤場管理不當產生異味，地方里長也批...

青芒果釀酒、可可製麵條 屏東10家文創品牌進軍泰國受青睞

屏東縣政府攜手縣內10家文創品牌，參加在泰國舉行的的「Mega Show Bangkok曼谷禮品暨生活用品展」，打造「好...

台塑仁武廠連日飄異味...居民怨空汙沒人管 環保局開鍘了

台塑高雄仁武廠近日遭當地居民目擊，連續數晚廠區瀰漫煙霧飄出濃濃刺鼻酸臭味，質疑未經有效的回收處理...

薇帕颱風來了 南橫檜谷路段現土石流

受薇帕颱風影響，高雄市桃源區台20線臨105便道，即30K+300的檜谷路段發生土石流，公路局甲仙工務段目前正在積極搶通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。