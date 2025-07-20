澎湖北台灣青聯會成立 澎縣府允每年補助10萬

澎湖旅北台灣大專院校青年19日晚間在澎湖成立聯誼會，未來將打造澎湖青年的支持網絡與發展平台，縣長陳光復當場宣布縣府每年將補助10萬，全力支持澎湖北台灣青聯會持續發展。

澎湖旅北台灣大專院校青年聯誼會，是由長年推動澎湖雙語教學與贊助獎助學金的張文津基金會董事長張宗元全力促成，19日晚間在馬公舉行成立大會，首屆理事長由就讀政治大學政治系俞柔伊擔任。

陳光復出席成立大會時表示，肯定青年自發組織意義，當場宣布縣府將每年編列補助新台幣10萬元，全力支持青聯會永續發展；張文津基金會、台北市澎湖縣同鄉會與馬公高中全國校友會各贊助2萬元，支持青年學生推展服務。

俞柔伊表示，籌組澎湖旅北台灣大專院校青年聯誼會，凝聚旅北部地區大專院校青年強化鄉情認同，攜手共同打造一個相互陪伴、資源共享、共同成長的青年社群平台，並作為在外澎湖青年與家鄉之間的橋梁，促進資源連結，持續推動聯繫與對話，為澎湖青年在異地發展提供更多支持，讓青聯會永續發展。

澎湖旅北台灣青聯會成員，都是目前就讀國內各大專院校與國防醫學院旅北學子，並由就讀政治大學的俞柔伊擔任首屆理事長。