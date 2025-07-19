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澎湖打造高齡友善社區 興仁銀髮健身俱樂部揭牌

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖首座「興仁銀髮健身俱樂部」今天揭牌，縣長陳光復指出，澎湖65歲以上長者已占總人口2成以上，將持續打造高齡友善社區，守護長輩健康與生活品質。

「興仁銀髮健身俱樂部」今天由衛福部常務次長周志浩、縣長陳光復、副縣長林皆興、馬公市長黃健忠等人共同揭牌。

陳光復指出，澎湖65歲以上長者已占總人口2成以上，正式邁入超高齡社會。澎湖縣今年獲衛福部核定補助，預計增設11處銀髮健身俱樂部，據點增幅居全國之冠，屆時5鄉1市皆將設有銀髮俱樂部，實現健身資源普及化。

他說，透過設施設備補助、專業教練培訓與多元課程推展，讓長者無需遠行，就能享有安全、專業、貼心的健康照護服務，實踐青銀共融的高齡友善生活目標。

辦理本案的澎湖海文教醫學慈善基金會表示，興仁銀髮健身俱樂部配有專業運動指導員，依據長者身體狀況，提供個別化運動建議，並提供生理量測與健康追蹤服務。

此外，基金會指出，民眾可於開放時段自行量測血壓、血氧、體脂、握力等指標，並透過雲端系統紀錄與監測，教練也會協助解讀數據，提供個人化建議。

陳光復 澎湖縣 健身

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