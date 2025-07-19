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澎湖縣文化局合唱團 赴義大利參賽奪金

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖縣政府文化局合唱團日前遠赴義大利，參加第7屆李奧納多達文西國際合唱大賽，榮獲室內合唱組金獎第1名，並在總決賽中獲得金獎第4名，為台灣、澎湖在國際舞台上再添榮耀。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，文化局合唱團於7月13日前往義大利佛羅倫斯，參加第7屆李奧納多達文西國際合唱大賽（Leonardo da Vinci International ChoralFestival）。面對來自西班牙、美國、中國等多國隊伍，文化局合唱團表現出色，勇奪室內合唱組金獎第1名，並於總決賽獲得金獎第4名。

縣長陳光復表達祝賀，他表示，文化局合唱團成立近40年，團員來自各行各業，憑著對音樂的熱愛聚集一堂，長年在團長與團員默契配合下，屢獲國內外肯定，常受邀於各地演出，深獲好評。此次在國際賽事中獲殊榮，不僅展現澎湖深厚藝文底蘊，也讓世界看見台灣的軟實力。

陳光復表示，合唱團的榮耀，來自每位團員日復一日的堅持與努力，感謝樹德科技大學表演藝術系教師于善敏，擔任指揮與藝術指導，為團隊注入專業養分；也感謝馬公高中老師林佩貞的協同教學與悉心指導，持續提升整體音樂水準。

義大利 澎湖縣 文化局

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