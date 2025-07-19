大雨導致鹿野高台積水 熱氣球嘉年華活動取消
颱風薇帕外圍環流影響，台東南橫公路、台9線等公路多處坍方阻斷交通，鹿野高台也嚴重積水，台東縣府緊急宣布，熱氣球嘉年華活動取消下午場、明天全天活動。
台灣國際熱氣球嘉年華在鹿野高台舉行，現場雨勢不斷且場地泥濘，台東縣政府交觀處表示，經專業飛行團隊評估，取消今天下午及明天全日活動，接駁巴士同步停駛，將主動聯繫網路預約民眾辦理全額退費。
台9線405公里處大溪路段下午1時許發生土石泥流，雙向無法通行，公路局南分局已加派機具前往清理，下午2時30分開放單線雙向通行。台9線424公里處大武段也有落石，搶修人員已到場清理。
台20線南橫公路186公里處下馬路段發生邊坡坍方，一度交通受阻，公路局已派員搶通。台20臨105線梅山口至向陽路段，於上午11時起預警性封閉。
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