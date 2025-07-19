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台塑仁武廠悶燒飄臭味 出動風扇、除臭劑降低空氣異味

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄即時報導
台塑仁武廠煤場飄異味影響周邊居民生活，廠區已出動風扇及除臭劑要降低空氣中臭味。圖／讀者提供
台塑仁武廠煤場飄異味影響周邊居民生活，廠區已出動風扇及除臭劑要降低空氣中臭味。圖／讀者提供

台塑高雄仁武廠近日頻繁飄散出異味，還有居民目擊連續數晚廠區瀰漫煙霧，高雄市環保局證實是煤場管理不當產生異味，地方也批評台塑處理太慢，已經引發居民不滿，不過台塑為降低影響，已出動風扇、除臭劑希望減少空氣中異味。

據了解，台塑受到俄烏戰爭影響減少從俄羅斯進口煤炭，轉而從印尼進口，但疑因海運過程中風浪顛簸導致煤炭大量碎裂，碰撞摩擦成碳粉堆置在台塑仁武廠的煤炭槽中，又受到高雄連日高溫潮濕天氣影響，煤炭從內部底層發生自燃，進而引發悶燒。

因為煤炭悶燒異味問題已引發地方不滿，台塑出動強力排風扇驅散空氣中異味，甚至調來數桶數噸重的芳香除臭劑，要控制空氣中的臭味，環保局也已要求台塑廠方加強噴灑除臭劑，避免異味逸散。

台塑目前正出動重機具開挖悶燒的煤場，不過無法貿然大規模開挖，就怕一旦全面開挖造成悶燒的區域暴露在空氣中，反而會助燃加劇燃燒面積，因此只能小區域、小規模的開挖，處理進度較為緩慢。

地方居民表示，雖然地方非常不滿，甚至不排除抗議，但願意給台塑時間處理問題，不過希望台塑能盡快解決，因為煤炭已經悶燒20多天，拖太久了，希望台塑承諾3天之內解決的說法能說到做到。

台塑仁武廠煤場飄異味影響周邊居民生活，廠區已出動風扇及除臭劑要降低空氣中臭味。圖／讀者提供
台塑仁武廠煤場飄異味影響周邊居民生活，廠區已出動風扇及除臭劑要降低空氣中臭味。圖／讀者提供

規模 環保局 俄烏戰爭

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