青芒果釀酒、可可製麵條 屏東10家文創品牌進軍泰國受青睞

屏東縣政府攜手縣內10家文創品牌，參加在泰國舉行的的「Mega Show Bangkok曼谷禮品暨生活用品展」，打造「好屏牌」主題展區，包括食品、工藝品等各式特色產品，吸引包括泰國在內的300名國際買主洽談，展現屏東品牌的吸引力。

這次參展的品牌包括「沐穀曲」烘焙糕點，「芒果好吃」以青芒果釀造酒，口感酸甜平衡、層次分明，創新口味受到青睞，現場試飲人潮絡繹不絕。「小雨果巧克力」推出可可日曬麵，顛覆了可可只能用於甜品的刻板印象，讓不少買主驚訝「沒想到可可也能變成麵條」，話題性十足。

設計選品部分，「南國紅逗」的喜氣紅豆茶包禮盒、「本革工坊」的紅龜粿造型皮革零錢包、「istudio × taiwan dye」的檳榔籽染工藝、「望秀好商號」的草編鞋履等，兼具文化敘事與實用性，詢問度及人氣都很高。「蜂女孩」、「大頭叔叔」、「燦日大武山咖啡」也都有品牌故事與產品特色，展現屏東品牌的魅力。

展會期間，泰國時尚網紅Gina Virahya，及馬來西亞知名歌手兼網紅Bibi Qairina，兩名擁有百萬粉絲的網紅也到場參觀，並分享至社群平台，為屏東品牌增加更多曝光度與關注，兩人都對芒果酒、鳳梨酥讚不絕口。也有馬來西亞買主建議，部分產品若能取得「Halal」清真認證，將有助於打開穆斯林市場。

縣府文化處表示，透過此次展會行銷產品，希望更多屏東在地品牌被世界看見，也讓背後的文化故事與在地價值傳遞出去。未來也會持續協助更多優質品牌，拓展國際能見度。

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