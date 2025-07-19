台塑仁武廠連日飄異味...居民怨空汙沒人管 環保局開鍘了

台塑高雄仁武廠近日遭當地居民目擊，連續數晚廠區瀰漫煙霧飄出濃濃刺鼻酸臭味，質疑未經有效的回收處理，空汙無法可管，直批太扯了；五和里長許有長更爆料「已經悶燒20多天」，並指仁武廠疑購入品質低劣印尼炭，發生自燃導致臭味飄散。環保局回應，將依違反空汙法，裁處10萬至500萬元罰鍰，亦立即命該廠加強噴灑除臭劑，避免異味逸散。

台塑仁武廠大圓球旁數日以來排放大量煙霧，疑未經回收設備處理，引發居民對空汙疑慮，居民拍下影片PO網痛批「仁武廠大圓球旁的廠區，連回收設備都沒有，就直接從空廠屋頂冒出來，太扯了吧，都沒人管，空汙飄出來竟然都完全沒辦法管制」。

竹後里長黃常志表示，近日台塑仁武廠不時飄出異味，影響周邊數個里的空氣品質，空氣中飄散燃燒異味，尤其這幾天更甚，但竹後並不是最嚴重的區域。此外，南亞塑膠仁武廠近日也常在半夜飄散臭味，聞起來就像醋酸的味道，十分難聞。

五和里長許有長曝「台塑仁武廠已經偷偷悶燒20多天」，他指出台塑仁武廠疑似購買到大量品質低劣的印尼炭，近日發生自燃導致臭味飄散，加上連日大雨水不斷滲入其中，導致悶燒煙霧擴大，使得臭味更加明顯。

許有長指出，居民忍了多天已經十分不滿，若台塑再不處理已經打算集結抗議，不過近幾天他有特別進入廠區監督，要求台塑處理，台塑已經出動重機具開挖解決煤炭悶燒問題，環保局也前來開罰，預計今明兩天就能處理完。

環保局回應，7月16、17日接獲異味陳情，立即派員稽查，發現為台塑仁武廠所排放，該廠7月10日鍋爐汽電共生程序(M73)室內煤場(X702)，因管理不當產生異味，違反空汙法32條規定裁處10萬至500萬元罰鍰，並限期於7月30日前完成改善。