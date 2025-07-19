獨／網稱高雄這條路像F1賽車道 警曝是首處區間測速道路已舉發逾8千件

高市鳥松區松藝路全長僅1.8公里，近來有網友形容這條路像F1賽車道，是高雄最危險的路；事實上，松藝路10年前常有機車族飆速，2015年至2018年就發生8起死亡車禍，市警局爭取為全市首條建置「區間測速系統」路段，2019年11月科技執法，近6年來，已舉發8040件違規。

連接高市鳥松、三民及仁武3區的松藝路有彎曲、也有筆直路段，有網友近來在臉書社團形容松藝路和最危險的F1賽道一樣，可說是高雄市最危險的道路；貼文引發有網友回應指，常跑松藝路3年，1天來回一趟，光是拍到車禍就超過 30件，今年才7月，已拍到8起車禍。

不過有網友認為，「松藝路不危險，超速才危險，有危險都是人造成的」、「還好吧，有在跑山的真的還好」；有網友則指出，應該是沿海路更危險，但隨即有網友反駁沿海路是大車多危險。

事實上，松藝路在10年前的路段的確比現在危險多了，常有屬於跑山一族的機車騎士在該路段飆速競駛，光是2015年至2018年3年間就發生8起死亡車禍，另有一般交通事故多達227件。

交通局於向交通部爭取經費，和市警局在松藝路設立全市首處「區間平均速率監測系統」的科技執法路段，簡稱「區間測速」，並於2019年9月測試執法，當時原本限速40公里，經1個多月測試，交通局與警方會勘後，決定放寬速限至50公里，汽機車一旦平均速度逾60公里就會吃罰單。

交通大隊表示，松藝路設置區間測速科技執法後，統計從2019年11月1日執法迄今年7月17日為止，共舉發8040件汽機車違規案，其中今年1月至7月17日止，共取締927件違規，曾測得最高時速是普通重機的108公里，超速達58公里。

此外，松藝路成為高市首段區間測速科技執法路段後，今年2月19日發生首起死亡車禍，當天上午7時許，蔡姓男子（23歲）沿松藝路往仁武方向行駛，卻在區間測速路段，逆向與對向吳姓男子（55歲）駕駛的大貨車迎面撞上，蔡男人車倒地不起，經送醫後宣告不治。