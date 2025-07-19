金門環中路拓寬恐影響水獺 縣府允審慎評估

金門縣府推動「金湖鎮環中路道路拓寬工程」，將8公尺道路拓寬為10.5公尺，總長約1.7公里，盼改善道路高低起伏、彎道多、會車困難等問題。但路段鄰近擎天水庫與植物園，民代擔心增加歐亞水獺路殺風險，也影響棲息活動。縣府將審慎評估，視調查結果研擬替代方案。

縣議員董森堡表示，近年在擎天水庫及植物園溪流一帶皆曾發現歐亞水獺的活動跡象，包括排遺與蹤跡，而環中路正是水獺從內陸水源地移動至海邊、蘭湖等地的重要通道，拓寬工程若未妥善規畫，恐導致水獺移動路線受阻，增加路殺風險。

他指出，環中路兩旁夾道的木麻黃樹，是過去國軍種植、用以防風定砂的重要歷史印記，至今仍對瓊林聚落發揮防風效果，目前金門僅剩環島北路與環中路仍保有大片木麻黃綠蔭，為拓寬砍除相當可惜。

縣府工務處指出，因初步調查時，金門國家公園管理處與@@@生態保育@@@專家提醒該區可能涉及水獺棲地，縣府已啟動更深入的環境與生態評估作業。未來將視評估結果，重新研擬設計路線、開發範圍或提出替代方案，包括不排除設置生態廊道等方式，以減少對野生動物的干擾與傷害，將持續與民意代表、在地社區及環保團體保持密切溝通。