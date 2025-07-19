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高雄澄清湖寵物禁入 遊客嘆掃興、市府指將視情形調整

聯合報／ 記者宋原彰巫鴻瑋／高雄報導
有外地遊客帶寵物到澄清湖風景區，才發現禁止攜帶寵物入內，覺得頗掃興。記者宋原彰／攝影
有外地遊客帶寵物到澄清湖風景區，才發現禁止攜帶寵物入內，覺得頗掃興。記者宋原彰／攝影

高雄澄清湖7月由市府代管後全面免費開放，大門卻豎告示牌禁止攜寵物同往，引發熱議，有民眾要求適當開放，自來水公司則表示，澄清湖屬水源水質保護區，依規定禁帶寵物。公園處指相關規範行之有年，目前採勸導，將來會視管理情形滾動調整。

市府接管澄清湖後陸續整頓園區環境、交通動線，門口哨站改為車牌辨識系統，由保全人員站崗。但有外地民眾前往遊賞，到門口發現放置禁止寵物入內大型看板，覺得掃興，指園區有大片草皮可讓毛小孩跑步，市府應適當開放。

據澄清湖風景特定區場地管理辦法，園區禁止釣魚捕撈、戲水、放生、傾倒廢棄物、隨地便溺等汙染水源和破壞環境行為，亦禁止攜帶貓狗等動物進入、餵食流浪動物等。自來水公司第七區管理處表示，依自來水法第11條，為避免犬貓等寵物糞尿汙染水源水體，過去禁止遊客帶寵物入園，不過園區本月已移交高市府代管，是否有新規範需由市府訂定，在此之前仍禁止寵物入園。

「澄清湖是水源保護區，禁帶貓狗進入已行之多年，多數民眾都能遵守規定」，公園處表示，大門保全若發現民眾攜帶寵物均會勸導，確保不汙染水源，未來則會視管理情形檢討調整。動保團體認為，相關規定如果制定清楚，就不會浪費一處適合毛小孩散步的好地方，市府若無法修改規定，應加強宣導，否則多數飼主到場會撲空。

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