高雄60處市場閒置荒廢 藏坍塌危機

高雄市60處市場閒置荒廢，不少建物年久失修、鋼筋裸露，潛藏坍塌危機，甚至淪為街友聚集地、毒品交易場所，治安堪慮。里長抱怨閒置市場已成「三不管地帶」，盼市府勿再坐視不管。

經發局表示，會督促所有權人善盡管理維護責任，至於閒置市場的活化，則將持續與所有權人整合共識，協同都發局透過都市計畫通盤檢討辦理用地解編，並透過都更、促參等機制，媒合開發商讓閒置土地再利用。

高雄市有不少老舊市場閒置荒廢，已50年歷史的鳳山區北門市場，建築老舊、磁磚剝落，停業後幾成廢墟。另處廢棄的東門市場受損嚴重，建物崩落，有倒塌風險，成為都市之瘤。

鳳山區北門里長謝秀霞說，北門市場廢棄後，常有流浪漢聚集飲酒喧鬧，前幾年淪為毒品交易場所，只好請警方加強巡邏。由於垃圾堆積、環境髒亂，抓過孑孓等病媒蚊，是社區不定時炸彈。她上任後，多次向市府爭取改善，建議活化成特色市集或拆除改建停車場，陳情長達11年仍無下文。市府常以私有產權為由迴避管理，結果就是沒人清、沒人管。

東門市場也讓地方困擾多年，當地里長劉晋祥說，地方一直希望拆除或整建，希望市府能盡快與所有權人協調出解決辦法。

議員林智鴻說，閒置市場都面臨建築結構安全和環境衛生管理等問題，因產權私有，市府介入困難，但如果已鑑定危樓，應要求產權人盡速拆除，或由市府拆除代位求償，未有立即拆除風險的閒置市場則可導入藝術、文創活化再造，例如鳳山第二公有市場、仁愛市場經藝術團隊「跨蝦米」進駐改造，攤台變舞台。

議員李雅靜認為，東門、北門市場屬於民有產權，市府也不能因此袖手旁觀，依建築法規定，建物鑑定為危樓，市府即有責任強制處置，保障周邊居民生命財產安全。像鹽埕市場近年成功轉型為結合文創、市集與傳統攤商的「青銀共市」，成市場活化典範。北門市場是有故事的市場，建議市府注入創新元素，讓曾經熱鬧的老市場重新成為社區亮點。