快訊

曾是「木蘭女足」一姐！周台英昔日經歷曝光 今涉台師大抽血案爭議

專訪／「人不是為了恨在活」送別家暴前夫 鮑正芳淡然回首吐心聲

屏東下雪了！屏東夏日狂歡祭開幕 首座冰宮城堡體驗雪國風情

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東夏日狂歡祭今日開幕，縣長周春米屏東在冰宮城堡玩雪，體驗雪國清涼。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，縣長周春米屏東在冰宮城堡玩雪，體驗雪國清涼。記者潘奕言／攝影

「屏東夏日狂歡祭」今日開幕，有屏東首座會下雪的冰宮城堡，讓民眾在炎炎夏日裡感受零下10度的雪國清涼。縣長周春米變身「孩子王」，帶著小朋友體驗各式遊具，縣府歡迎全國民眾一起到屏東放暑假，享受夏日歡樂。

屏東夏日狂歡祭邁入第4年，去年起定點在屏東縣民公園舉辦，吸引超過150萬人次造訪，成為最受親子喜愛的暑期活動。今年五大主題包括刺激好玩的狂歡樂園、會下雪的童話冰宮、超好拍的甜蜜の森、周末限定的夏日遊園派對、販售夏日沁涼美味的Sweet Bar。

今年活動邀請日本藝術家Akane，以熊、水豚、狗、貓咪、兔子5種動物，結合香蕉、蓮霧、檸檬、鳳梨、芒果等5種屏東水果，設計5隻超萌角色，讓民眾可以合影或買回家做紀念。

今年也以童話故事「白雪公主」為主題，打造屏東首座會下雪的童話冰宮城堡，可以穿著雪衣體驗超過13公尺長的冰雕溜滑梯，及冰屋、冰雕迷宮等，在熱帶南國屏東享受難得的雪國風情。

縣府傳播暨國際事務處表示，冰宮採索票入場，活動開園期間每日下午2時開放索票，平日規畫10場次體驗，周五、周六增加至12場次，每場次開放50人入場。冰宮溫度低於零下10度，請民眾準備大衣或雪衣入場保暖。

現場也設置七組大型遊具，包括海盜船、瘋狂摩托車、巴黎秋千等，搭配3座歡樂氣墊城堡及夏日兜風樂園，組成夏日「狂歡樂園」。假日加碼遊園派對，每周六及周日下午5時、6時30分及7時30分各舉行1場。

縣府表示，夏日狂歡祭即日起至8月31日，活動全部免費入場，除了周三整休外，每日下午3點至晚間9點開園，周五、周六延長至晚間10點。

屏東夏日狂歡祭今日開幕，縣長周春米屏東在冰宮城堡玩冰雕溜滑梯，體驗雪國清涼。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，縣長周春米屏東在冰宮城堡玩冰雕溜滑梯，體驗雪國清涼。記者潘奕言／攝影
「屏東夏日狂歡祭」今日開幕，縣長周春米（右）搭乘遊園小火車。記者潘奕言／攝影
「屏東夏日狂歡祭」今日開幕，縣長周春米（右）搭乘遊園小火車。記者潘奕言／攝影
「屏東夏日狂歡祭」今日開幕，現場施放煙火及無人機。記者潘奕言／攝影
「屏東夏日狂歡祭」今日開幕，現場施放煙火及無人機。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕。記者潘奕言／攝影

派對 屏東縣

延伸閱讀

「屏東陸蟹」新書發表 20年保育歷程集結成冊

不漏掉一位災民 民進黨南市黨部成立聯合服務中心整合資源

屏東老舊達來吊橋待重建 盼完工兼具觀光與通行

薇帕颱風外圍環流傍晚到 賈新興：不排除海警 下周恐受范斯高颱風影響

相關新聞

不想再讓家人失望…服刑13年走出新人生 更生人夜市擺攤重回社會

曾因毒品、強盜案服刑13年的高雄黃姓男子，為了不再讓爸媽失望，出獄後努力站起來，在青年夜市擺攤賣愛玉冰和薯片。台灣更生保...

高雄岡山眷村將華麗轉身變都更社宅 預期帶動地方發展

高雄市政府今天舉辦岡山區信義段46地號公辦都市更新案簽約典禮，由副市長林欽榮代表市府，與尚霖地產董事長鍾育霖簽署契約。這...

金門環中路拓寬恐影響水獺生存 縣府：審慎評估再決策

金門縣政府推動「金湖鎮環中路道路拓寬工程」，原規劃將現有8公尺寬的道路拓寬至10.5公尺，拓寬總長約1739公尺，盼藉此...

高雄鳳翔公園因沼氣荒廢 市府將編9千萬整建

高雄鳳翔公園前身為大型垃圾掩埋場，後來改建公園，因地下有沼氣導致荒廢淪為治安死角，市府認為剷平垃圾山經費過高，全案擱置多...

48件百年排灣文物 瑞典搭機返屏東縣獅子鄉

瑞典國家世界文化博物館典藏一批百年排灣族文物，經屏東縣獅子鄉公所歷時3年接洽，同意借展48件，獅子鄉長朱宏恩昨到機場迎接...

馬祖三長拜會觀光署新署長陳玉秀 提3訴求盼中央支持

連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生及縣議會議長張永江今日聯訣拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀 ，除表達地方祝賀，也盼中央能延續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。