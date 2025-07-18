屏東下雪了！屏東夏日狂歡祭開幕 首座冰宮城堡體驗雪國風情

「屏東夏日狂歡祭」今日開幕，有屏東首座會下雪的冰宮城堡，讓民眾在炎炎夏日裡感受零下10度的雪國清涼。縣長周春米變身「孩子王」，帶著小朋友體驗各式遊具，縣府歡迎全國民眾一起到屏東放暑假，享受夏日歡樂。

屏東夏日狂歡祭邁入第4年，去年起定點在屏東縣民公園舉辦，吸引超過150萬人次造訪，成為最受親子喜愛的暑期活動。今年五大主題包括刺激好玩的狂歡樂園、會下雪的童話冰宮、超好拍的甜蜜の森、周末限定的夏日遊園派對、販售夏日沁涼美味的Sweet Bar。

今年活動邀請日本藝術家Akane，以熊、水豚、狗、貓咪、兔子5種動物，結合香蕉、蓮霧、檸檬、鳳梨、芒果等5種屏東水果，設計5隻超萌角色，讓民眾可以合影或買回家做紀念。

今年也以童話故事「白雪公主」為主題，打造屏東首座會下雪的童話冰宮城堡，可以穿著雪衣體驗超過13公尺長的冰雕溜滑梯，及冰屋、冰雕迷宮等，在熱帶南國屏東享受難得的雪國風情。

縣府傳播暨國際事務處表示，冰宮採索票入場，活動開園期間每日下午2時開放索票，平日規畫10場次體驗，周五、周六增加至12場次，每場次開放50人入場。冰宮溫度低於零下10度，請民眾準備大衣或雪衣入場保暖。

現場也設置七組大型遊具，包括海盜船、瘋狂摩托車、巴黎秋千等，搭配3座歡樂氣墊城堡及夏日兜風樂園，組成夏日「狂歡樂園」。假日加碼遊園派對，每周六及周日下午5時、6時30分及7時30分各舉行1場。

縣府表示，夏日狂歡祭即日起至8月31日，活動全部免費入場，除了周三整休外，每日下午3點至晚間9點開園，周五、周六延長至晚間10點。