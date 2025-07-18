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「屏東陸蟹」新書發表 20年保育歷程集結成冊

中央社／ 屏東縣18日電

屏東後灣陸蟹密度高，屏縣府支持下，由台灣動物保護行政監督聯盟出版「屏東陸蟹，蟹謝您」，將近20年的環境保護歷程結集成冊，今天新書發表會與民眾分享。

「屏東陸蟹，蟹謝您！！後灣以地易地保育實錄」新書發表會今天在屏菸1936文化基地舉行，屏東縣長周春米及環保人士出席。

書中紀錄2006年起屏東車城鄉後灣面對高級飯店開發，民間與社區共同提出以地易地創新保育方案，在時任縣長潘孟安大力支持，最終獲得業者正面回應與配合，成功保住全台最關鍵的陸蟹棲地，開創台灣首例由民間倡議、公私協力完成的生態用地轉型範例。

周春米會中表示，保育工作是一棒接一棒，就職後縣府團隊與公路局、墾管處進一步催生全台首座連續型陸蟹生態廊道，這條保育路走來不易，讓大家看見環境保護與地方發展是可以共生共榮，這是屏東人的驕傲，更是台灣永續發展的實踐典範。

周春米說，後灣本來就是陸蟹的家，有責任守護並傳承，因眾人守護陸蟹，才能留下珍貴的陸蟹棲地，邀請民眾實地走訪後灣，體驗保育成果與在地生活之美。

屏東縣政府提及，新書收錄29種陸蟹圖鑑，搭配故事與教案，適合家庭親子及學校師生認識陸蟹生態，是融合環境教育與旅遊價值重要出版品。

發表會 屏東 周春米

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