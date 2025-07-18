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明信片寫「寄給馬祖的情書」 抽台馬來回機票

中央社／ 連江縣18日電

連江縣政府今天宣布，舉辦「寄給馬祖情書」徵件活動，民眾至指定地點索取專用明信片，寫下對馬祖說的話，寄至指定地址後縣府將抽出幸運民眾，贈送松山至南竿來回機票等好禮。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，馬祖戰地風情、閩東文化、豐富景觀與人文故事，一直都是旅人心中瑰寶。為鼓勵更多人透過文字紀錄馬祖多元魅力，連江縣政府舉辦「寄給馬祖的情書 A Love Letter toMatsu」明信片徵件活動，邀請民眾書寫對馬祖的深情告白。

連江縣政府指出，欲參與活動民眾，須至包括台北車站、松山機場等旅遊服務與遊客中心；桃園市馬祖同鄉會，以及連江縣各鄉遊客中心等，全台共計42個指定地點，免費索取限量活動專用明信片，書寫後寄至連江縣政府行政處「寄給馬祖的情書」活動小組（南竿鄉介壽村76號）。

連江縣政府表示，將於9月從寄來的明信片中，抽出3名幸運民眾，可獲得松山機場至南竿機場的來回機票1張，與精選書籍1組。另抽出27名民眾，贈送精選書籍1本。

連江縣政府說，邀請所有熱愛馬祖的民眾一起參與徵件活動，詳細徵件辦法與索取明信片指定地點，可至活動官方網站（https://cwgvad.pse.is/7lxs5t）查詢。

馬祖 情書

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