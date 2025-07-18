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台中教育大學教授顏名宏接任高美館長 延續高雄美學教育使命

中央社／ 高雄18日電
高雄市立美術館8月將迎接新任館長，將由台中教育大學教授顏名宏（圖）接任。圖／中央社（高雄市立美術館提供）
高雄市立美術館8月將迎接新任館長，將由台中教育大學教授顏名宏（圖）接任。圖／中央社（高雄市立美術館提供）

高雄市立美術館8月將迎來新任館長，由國立台中教育大學教授顏名宏接任。市長陳其邁表示，顏名宏兼具藝術家、策展人及美感種子長年播耕者，將帶來豐富能量與嶄新觀點。

高美館第6任館長人選經高雄市專業文化機構董事會議決，由台中教育大學文化創意產業設計與營運學系教授顏名宏接任，8月1日正式就任。

高美館今天發布新聞稿表示，顏名宏長期致力推動校園美學教育，擁有豐富的藝術策展、社區營造、藝術介入空間行動及教育實踐經驗，致力將藝術美學融入大眾日常。

陳其邁表示，顏名宏兼具藝術家、策展人及美感種子長年播耕者等身分，相信他接任新館長後將承續美術館與市民間的美好連結，並注入豐富能量與嶄新觀點，持續深化城市美學體驗。

陳其邁說，高美館不僅是南台灣重要藝術場域，更是連結城市與市民的文化樞紐，期許落實藝術平權，讓每一區域的市民都有公平接觸藝術的機會。隨著輕軌成圓，串起美術館與內惟藝術中心的「大美術館計畫」已然成形。

陳其邁表示，顏名宏近十餘年來主持教育部美感教育及校園美感環境再造計畫，協助全台200餘所學校打造獨特美感環境，展現將藝術感染力結合公共場域的豐富經驗。相信他能讓高美館延續作為高雄美學教育重要基地的使命，讓藝術與市民生活更加緊密地融合。

高美館表示，顏名宏擁有德國國立紐倫堡造型藝術學院藝術與開放空間系所最高文憑，專精跨域藝術與公共空間的場域文化研究。顏名宏早年即展現才華，曾獲台北美展第一名、省展永久免審查藝術家資格。

國際表現上，顏名宏也獲得德國二戰弗洛森堡集中營紀念碑競圖傑出獎、國際景觀建築師聯盟「2023亞洲-太平洋洛杉磯景觀設計大獎」文化和都市景觀類大會榮譽獎等國際獎項肯定。

此外，在行政經驗上，顏名宏目前擔任文化部第12屆台灣生活美學基金會董事、國家教育研究院空間規劃小組委員、文化部第7屆公共藝術審議會委員等要職，並主持教育部校園美感環境再造規劃輔導團隊計畫、中區美感教育基地計畫等項目，也歷任文化部區域文化資產保存與活化再利用等各項重要委員會委員。

高雄市立美術館 高美館

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